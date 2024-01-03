ABD'nin Alaska eyaletinde bir kutup ayısı, kuş gribi nedeniyle hayatını kaybetti. Böyle bir vaka tarihte ilk kez resmî kayıtlara geçmiş oldu.

2021 yılında dünyada yeni bir kuş gribi salgını baş göstermişti. Bu salgın Alaska'ya kadar ulaşmış gözüküyor. Alaska eyalet veterineri Bob Gerlach, kuş gribi kaynaklı ilk kutup ayısı ölümünün kayıtlara geçtiğini açıkladı. Gerlach'a göre daha uzak bölgelerde daha fazla kutup ayısı bu yüzden hayatını kaybetmiş olabilir.

Hastalığın bir kuş cesedinden bulaştığı tahmin ediliyor

Oldukça bulaşıcı bir virüs olan HSN'nin sebep olduğu kuş gribi yüzünden ölen kutup ayısının, virüsün bulaştığı bir kuşun cesedini yemesinden sonra hastalığı kaptığını düşünülüyor. Aralık ayında Alaska Çevre Koruma Departmanı tarafından açıklanan ölüm vakası için eyalet veterineri Bob Gerlach, "Bu, herhangi bir yerde rapor edilen ilk kutup ayısı ölümü" dedi.

Virüsün en yeni varyantı, bundan iki ay kadar önce Kuzey Amerika'da da tespit edilmişti. Talihsiz kutup ayısı, Alaska'nın en kuzeyinde yaşayan topluluklar arasında yer alan Utqiagvik yakınlarında bulundu. Gerlach, insan yoğunluğunun çok az olduğu uzak bölgelerde daha çok kutup ayısının bu salgından etkilenmiş olabileceğini ifade ediyor.

Salgın 3 yıldır devam ediyor.

Geçtiğimiz 3 yıllık süreçte dünya çapında milyonlarca yabani kuşun ve memelinin salgın nedeniyle öldüğü düşünülüyor. Virüsle ilgili açıklamalarda bulunan East Anglia Üniversitesi Koruma Biyolojisi Emeritus Profesörü Diana Bell, kel kartallar ve tilkiler gibi hayvanların da kuş gribi nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirirken "Salgın Alaskada'ydı; şimdi ise Kuzey Kutup Dairesi'nin yüksek bölgelerindeki memeliler... Bu, korkunç" ifadelerini kullandı.

Antarktika bölgesindeki tespit edilen ilk H5N1 vakaları, Ekim 2023'te Bird Island'da yaşanmıştı. İlk olarak kahverengi skua kuşları bu salgından etkilenmiş, sonrasında da kuşlardan hastalığı kapan yüzlerce fok ölü bulunmuştu.