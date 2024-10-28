Arkeologlar, 800 yıllık bir İskandinav efsanesinde bahsedilen bir adamın iskeletini buldu.

"Ölü bir adamı aldılar ve kuyuya attılar, ardından doldurdular kuyuyu taşlarla"

1184-1202 yılları arasında Norveç'in kralı olan Sverre Sigurdsson'un döneminden kalma Sverris Efsanesi, yukarıdaki dizelerde kuyuya atılan ve üzeri taşlarla örtülen ölü bir adamdan bahseder. Arkeologlar, "Kuyunun Adamı" olarak bilinen adamın gerçekten de var olduğunun kanıtlarını buldu.

İskandinavya, İzlanda ve İrlanda'dan gelen araştırmacılardan oluşan bir ekip, efsanede tasvir edilen kuyudan çıkarılan iskelet üzerinde yaptıkları incelemelerde ilginç sonuçlar ile karşılaştı. İlk olarak 1938'de keşfedilen iskelet modern yöntemlerle incelendiğinde efsane de -en azından kısmen- doğrulanmış oldu.

Modern yöntemlerle efsane doğrulandı

Norveç'in Trondheim şehrinde bulunan Sverresborg Kalesi'nin eski bir su kuyusunda yer alan bu iskelet, modern genetik analizle incelendiğinde tarihte ilk defa bir efsane ile gerçek tarihi olaylar bilimsel olarak eşleştirilmiş oldu. Adamın 1197 yılındaki katolik istilası sırasında öldürüldüğü ve muhtemelen su kaynaklarını zehirlemek için istilacılar tarafından suya atıldığı düşünülüyor.

Genetik analizler, Kuyunun Adamı'nın büyük ihtimalle açık kahverengi ya da sarı saçlı, mavi gözlü ve Norveç'in güneyinde yer alan Vest-Agder'dan gelen 30-40 yaşları arasındaki bir adam olduğunu ortaya koydu. Bu çalışmada ülkenin detaylı genetik haritasından, modern gen çözümleme tekniklerinden ve karbon testlerinden yararlanıldı.

Araştırmayı yürüten Genetik Uzmanı Martin Ellegaard, tarihi metinlerde bahsedilen ve efsanelerde yer alan bir kişinin ilk kez fiziksel olarak bulunmasının önemli olduğunu belirtti.

Araştırma Science'da yayımlandı.