Kuzey Işıklarının 2020'de Çekilmiş En İyi Fotoğrafları

Gezegenimizin en gösterişli ve en güzel doğal fenomenlerinden olan kuzey ışıklarının 2020'de dünyanın farklı bölgelerinde çekilmiş en güzel fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflarda kuzey ışıklarının büyüleyici atmosferi gerçekten göz doldurur nitelikte.

Kuzey ışıkları, yılın yalnızca belli dönemlerinde gözlemlenebilen, güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanına yakalanması ve atmosferdeki atomlar ve moleküller ile çarpışması sonucunda oluşan göz alıcı bir fenomen.

Kanada'nın kuzeyinde, Avustralya'da, İsveç, Finlandiya, İskoçya, Norveç, İzlanda gibi ülkelerde ve ABD'nin ve Rusya'nın kuzey bölgelerinde bazı noktalarda gözlemlenebilen kuzey ışıkları, sundukları harika manzara sebebiyle fotoğrafçıların da bolca deklanşöre basmalarını sağlıyor.

Captured the Atlas isimli bir gezi blogunun düzenlediği Kuzey Işıkları Yılın Fotoğrafçısı yarışmasına da pek çok harika fotoğrafla katılımlar olmuş ve yarışma sonrası katılım sağlayan en başarılı fotoğraflar meraklıları için paylaşılmış. Yarışmaya dünyanın dört bir yanından katılım sağlayan fotoğrafçıların çektiği harika fotoğraflara gelin birlikte göz atalım.

The Hunt's Reward – Ben Maze

Avustralya'nın güneyinde bulunan Tazmanya'da gerçekleştirdiği gezi sırasında bu harika fotoğrafı yakalamayı başaran Ben Maze, kuzey ışıklarını iki farklı günde görme şansına erişmiş.

Dragon Eggs – Roksolyana Hilevych

Norveç'te Lofoten adalarında çekilen bu görüntü, fotoğrafın sahibi Hilevych'in söylediğine göre -20 derece soğuklukta bir gecede çekilmiş.

Lofoten Ice Lights - Dennis Hellwig

Yine Norveç, Lofoten adalarında çekilen bu fotoğrafı çekmek için Hellwig, bu zorlu konumu belirleyip oradan ayrıldıktan sonra gece olup kuzey ışıkları görünür olduğunda fotoğrafı çekmek için geri dönmüş.

Flames in the Sky - Risto Leskinen

Bu etkileyici fotoğraf ise Finlandiya'da çekilmiş. Fotoğrafçı Risto Leskinen, havanın dondurucu derecede soğuk olduğunu ama manzaranın insana soğuğu unutturduğunu söylemiş.

Turbulence - John Weatherby

Kuzey ışıklarını İzlanda'da fotoğraflama şansı yakalayan John Weatherby ise bunun çok özel bir deneyim olduğunu ve farklı günlerde gözlemlenen kuzey ışıklarının her birinin bambaşka göründüğünü ifade etmiş.

Yukarıda sizinle örneklerini paylaştığımız daha fazla kuzey ışığı fotoğrafına göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak yarışmaya katılan tüm fotoğraflara ulaşabilirsiniz.