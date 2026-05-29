Samsung'dan Yeni Zoom Teknolojisi: S27 Pro 3.5x 3.5 Kat Optik Zoom Sunacak

Samsung'un henüz duyurulmayan Galaxy S27 Pro modeliyle ilgili ilk kamera detayları ortaya çıktı. Sızıntılara göre cihaz, yeni nesil ALoP telefoto kamera teknolojisiyle gelecek ve 3.5 kat optik zoom sunacak.

Deniz Şen

Galaxy S27 serisinin tanıtılmasına daha uzun süre olmasına rağmen cihazlarla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Ortaya çıkan yeni iddialar, Samsung'un standart ve Ultra modeller arasına konumlandıracağı yeni bir Galaxy S27 Pro modeli üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Sızıntılara göre Galaxy S27 Pro'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri kamera sistemi olacak. Cihazın özellikle telefoto tarafında Samsung'un yeni nesil ALoP (All Lenses on Prism) teknolojisini kullanabileceği belirtiliyor.

Galaxy S27 Pro'da 3.5x optik zoom sunan yeni kamera yer alabilir

İddialara göre Galaxy S27 Pro, 50 MP çözünürlüğünde bir telefoto kamerayla gelecek. Bu sensörün 3.5 kat optik zoom sunacağı ve Samsung'un ALoP teknolojisinden yararlanacağı belirtiliyor.

ALoP sistemi, geleneksel periskop kameralara kıyasla daha ince tasarımlar sunmayı hedefliyor. Samsung bu teknoloji sayesinde yüksek zoom kabiliyetini korurken cihazın kalınlığını azaltmayı amaçlıyor. Şirket, ALoP teknolojisini daha önce bazı üst seviye kamera sistemlerinde kullanmaya başlamıştı.

Galaxy S27 Pro, "mini Ultra" olabilir

Sızdırılan bilgiler yalnızca kamerayla sınırlı değil. Galaxy S27 Pro'nun yaklaşık 6.4 inç büyüklüğünde ekranla gelebileceği ve birçok özelliğini Ultra modelden alacağı iddia ediliyor. Bu yaklaşım, Samsung'un büyük ekranlı Ultra modelleri istemeyen ancak üst düzey donanım arayan kullanıcıları hedeflediğini gösteriyor. Bazı kaynaklar cihazı şimdiden "mini Ultra" olarak tanımlamaya başladı.

Şimdilik Samsung tarafından doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Galaxy S27 serisinin geliştirme sürecine ilişkin sızıntıların önümüzdeki aylarda artması ve özellikle kamera tarafındaki yeniliklerin daha net ortaya çıkması bekleniyor.

