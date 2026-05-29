Apple'ın gelecek yıl tanıtması beklenen iPhone 18 serisinin renk seçenekleri sızdırıldı. Paylaşılan maket görüntüleri, şirketin bu kez koyu kiraz tonunu öne çıkaracağını gösteriyor.

Apple henüz iPhone 18 serisini resmi olarak duyurmamış olsa da cihazlarla ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak güvenilir Apple kaynaklarından biri olarak gösterilen Sonny Dickson, iPhone 18 modellerine ait olduğu iddia edilen maket görüntülerini paylaştı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Paylaşılan bilgilere göre iPhone 18 serisi siyah, gümüş, koyu kiraz ve açık mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Özellikle koyu kiraz renginin serinin en dikkat çeken versiyonlarından biri olması bekleniyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Siyah ve gümüş renklerini korumaya devam edecek.

Şirket bunlara ek olarak koyu kiraz ve açık mavi seçeneklerini de kullanıcılarla buluşturacak. Son yıllarda standart renk seçeneklerinin yanına daha dikkat çekici tonlar ekleyen Apple'ın, bu stratejisini iPhone 18 serisinde de sürdüreceği görülüyor.

Koyu kiraz öne çıkabilir

Sızdırılan renk seçenekleri arasında en dikkat çekici olanı koyu kiraz tonu oldu. Apple'ın son yıllarda geleneksel siyah ve gümüş renklerin yanında daha cesur seçeneklere yer vermesi, yeni rengin kullanıcılar arasında ilgi görme ihtimalini artırıyor.

Özellikle koyu kırmızı ile bordo arasında konumlanan tonun, iPhone 18 serisinin öne çıkan renklerinden biri olması bekleniyor. Apple'ın tanıtım materyallerinde ve pazarlama çalışmalarında bu seçeneğe daha fazla yer verebileceği düşünülüyor.