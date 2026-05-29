2026 Dünya Kupası Topu, Neden Her Maçtan Önce 'Şarj Edilmek' Zorunda?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi maç topu Trionda resmen tanıtıldı. Adidas tarafından geliştirilen top, içinde bulunan sensör sistemi nedeniyle maçlardan önce şarj edilmek zorunda.

Deniz Şen

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken turnuvanın resmi maç topu da gündeme oturdu. Adidas tarafından geliştirilen Trionda, yalnızca tasarımıyla değil sahip olduğu teknolojilerle de dikkat çekiyor.

Yeni Dünya Kupası topunun en dikkat çekici özelliği ise içerisinde yer alan elektronik sistem oldu. Trionda, gerçek zamanlı veri toplayabilen dahili bir sensörle geliyor ve bu nedenle maçlardan önce şarj edilmesi gerekiyor.

Trionda'nın içinde hareket sensörü bulunuyor

Adidas'ın yeni topunda yaklaşık 14 gram ağırlığında 500 Hz'lik hareket sensörü yer alıyor. Bu sensör, topa yapılan her teması algılayabiliyor ve topun hızını, dönüşünü, konumunu ve hareket yönünü gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor. Top tarafından toplanan veriler, stadyumlardaki takip sistemleriyle birlikte çalışarak hakemlerin ve VAR sisteminin daha hızlı karar vermesine yardımcı oluyor. Özellikle ofsayt pozisyonlarının tespitinde sistemin önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

VAR kararları daha hızlı verilebilecek

FIFA son yıllarda yarı otomatik ofsayt teknolojisine büyük yatırım yapıyor. Trionda'nın içerisindeki sensör de bu sistemin önemli parçalarından biri olarak görev yapacak. Sensör sayesinde topa temasın gerçekleştiği an milisaniye hassasiyetinde tespit edilebilecek. Böylece VAR ekipleri, ofsayt ve bazı kritik pozisyonlarda çok daha doğru verilere ulaşabilecek.

İçerisindeki sensör nedeniyle şarj edilmesi gereken Trionda'nın bataryasının yaklaşık altı saat kullanım süresi sunduğu belirtiliyor

