Futbol oyunlarında milli takım görmek her zaman ayrı bir heyecan yaratıyor. Özellikle son yıllarda uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni nesil yıldızlarla birlikte EA SPORTS FC 26'da yer alması da oyuncuları oldukça sevindirecek gibi görünüyor.
EA Sports'un yayımladığı "The World’s Game Update" ile birlikte Türkiye, oyundaki lisanslı milli takımlar arasına katıldı. Böylece artık Arda Güler'den Hakan Çalhanoğlu'na kadar birçok yıldızımızı aynı kadroda sahaya sürmek mümkün hâle geldi.
FC 26'da En Güçlü Türk Futbolcu Kim Oldu?
Beklendiği gibi listenin zirvesinde Inter'in yıldızı ve milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu yer alıyor. 86 reyting alan deneyimli futbolcuyu 83 puanla Arda Güler takip ediyor. Son dönemde Avrupa'nın en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri olan Kenan Yıldız ise 82 reytingle üçüncü sırada bulunuyor.
Orkun Kökçü de 82 reytingle Kenan Yıldız'a eşlik ederken, Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı 80 puanla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
FC 26 Türkiye Milli Takımı Oyuncu Reytingleri
|Futbolcu
|Reyting
|Hakan Çalhanoğlu
|86
|Arda Güler
|83
|Kenan Yıldız
|82
|Orkun Kökçü
|82
|Barış Alper Yılmaz
|80
|Uğurcan Çakır
|80
|Abdülkerim Bardakcı
|80
|Kerem Aktürkoğlu
|79
|Merih Demiral
|79
|Ferdi Kadıoğlu
|79
|Yunus Akgün
|79
|Ahmetcan Uzun
|78
|Zeki Çelik
|78
|İsmail Yüksek
|77
|Ozan Kabak
|76
|Altay Bayındır
|75
|Mert Günok
|75
|Çağlar Söyüncü
|75
|İrfan Can Kahveci
|74
|Salih Özcan
|74
|Doğan Alemdar Aydın
|74
|Kaan Ayhan
|73
|Samet Akaydın
|72
|Arda Eskihellaç
|72
Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın Reytingleri Tartışma Yaratabilir
Listeye baktığımızda özellikle genç yıldızların aldığı puanlar dikkat çekiyor. Real Madrid forması giyen Arda Güler'in 83 reytinge ulaşması oldukça güçlü bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ın da 82 puan alması, EA Sports'un iki oyuncuya duyduğu güveni açıkça ortaya koyuyor.
Türkiye Artık FC 26'nın Uluslararası Turnuvalarında Yer Alabilecek
Yeni güncellemeyle birlikte oyunda toplam 53 lisanslı milli takım bulunuyor. Türkiye de bu takımlar arasındaki yerini alırken oyuncular artık yeni uluslararası turnuva modunda Ay-Yıldızlı ekibi seçerek dünya şampiyonluğu mücadelesi verebilecek.
Kısacası FC 26 oynayan Türk futbolseverler için oldukça sevindirici bir gelişme yaşandı. Şimdi asıl merak edilen konu ise EA Sports'un ilerleyen güncellemelerde bu reytinglerde değişikliğe gidip gitmeyeceği.