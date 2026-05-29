EA SPORTS FC 26'nın yeni güncellemesiyle Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuna resmen eklendi. Hakan Çalhanoğlu'nun zirvede yer aldığı reyting listesinde Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yıldızlar da dikkat çekiyor. İşte FC 26'daki tüm Türk futbolcuların puanları.

Futbol oyunlarında milli takım görmek her zaman ayrı bir heyecan yaratıyor. Özellikle son yıllarda uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni nesil yıldızlarla birlikte EA SPORTS FC 26'da yer alması da oyuncuları oldukça sevindirecek gibi görünüyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

EA Sports'un yayımladığı "The World’s Game Update" ile birlikte Türkiye, oyundaki lisanslı milli takımlar arasına katıldı. Böylece artık Arda Güler'den Hakan Çalhanoğlu'na kadar birçok yıldızımızı aynı kadroda sahaya sürmek mümkün hâle geldi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

FC 26'da En Güçlü Türk Futbolcu Kim Oldu?

Beklendiği gibi listenin zirvesinde Inter'in yıldızı ve milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu yer alıyor. 86 reyting alan deneyimli futbolcuyu 83 puanla Arda Güler takip ediyor. Son dönemde Avrupa'nın en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri olan Kenan Yıldız ise 82 reytingle üçüncü sırada bulunuyor.

Orkun Kökçü de 82 reytingle Kenan Yıldız'a eşlik ederken, Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı 80 puanla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

FC 26 Türkiye Milli Takımı Oyuncu Reytingleri

Futbolcu Reyting Hakan Çalhanoğlu 86 Arda Güler 83 Kenan Yıldız 82 Orkun Kökçü 82 Barış Alper Yılmaz 80 Uğurcan Çakır 80 Abdülkerim Bardakcı 80 Kerem Aktürkoğlu 79 Merih Demiral 79 Ferdi Kadıoğlu 79 Yunus Akgün 79 Ahmetcan Uzun 78 Zeki Çelik 78 İsmail Yüksek 77 Ozan Kabak 76 Altay Bayındır 75 Mert Günok 75 Çağlar Söyüncü 75 İrfan Can Kahveci 74 Salih Özcan 74 Doğan Alemdar Aydın 74 Kaan Ayhan 73 Samet Akaydın 72 Arda Eskihellaç 72

Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın Reytingleri Tartışma Yaratabilir

Listeye baktığımızda özellikle genç yıldızların aldığı puanlar dikkat çekiyor. Real Madrid forması giyen Arda Güler'in 83 reytinge ulaşması oldukça güçlü bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ın da 82 puan alması, EA Sports'un iki oyuncuya duyduğu güveni açıkça ortaya koyuyor.

Türkiye Artık FC 26'nın Uluslararası Turnuvalarında Yer Alabilecek

Yeni güncellemeyle birlikte oyunda toplam 53 lisanslı milli takım bulunuyor. Türkiye de bu takımlar arasındaki yerini alırken oyuncular artık yeni uluslararası turnuva modunda Ay-Yıldızlı ekibi seçerek dünya şampiyonluğu mücadelesi verebilecek.

Kısacası FC 26 oynayan Türk futbolseverler için oldukça sevindirici bir gelişme yaşandı. Şimdi asıl merak edilen konu ise EA Sports'un ilerleyen güncellemelerde bu reytinglerde değişikliğe gidip gitmeyeceği.