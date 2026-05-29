FC 26'ya Türk Milli Takımı Geldi: İşte Oyuncularımızın Reytingleri

EA SPORTS FC 26'nın yeni güncellemesiyle Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuna resmen eklendi. Hakan Çalhanoğlu'nun zirvede yer aldığı reyting listesinde Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yıldızlar da dikkat çekiyor. İşte FC 26'daki tüm Türk futbolcuların puanları.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Futbol oyunlarında milli takım görmek her zaman ayrı bir heyecan yaratıyor. Özellikle son yıllarda uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni nesil yıldızlarla birlikte EA SPORTS FC 26'da yer alması da oyuncuları oldukça sevindirecek gibi görünüyor.

EA Sports'un yayımladığı "The World’s Game Update" ile birlikte Türkiye, oyundaki lisanslı milli takımlar arasına katıldı. Böylece artık Arda Güler'den Hakan Çalhanoğlu'na kadar birçok yıldızımızı aynı kadroda sahaya sürmek mümkün hâle geldi.

FC 26'da En Güçlü Türk Futbolcu Kim Oldu?

Beklendiği gibi listenin zirvesinde Inter'in yıldızı ve milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu yer alıyor. 86 reyting alan deneyimli futbolcuyu 83 puanla Arda Güler takip ediyor. Son dönemde Avrupa'nın en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri olan Kenan Yıldız ise 82 reytingle üçüncü sırada bulunuyor.

Orkun Kökçü de 82 reytingle Kenan Yıldız'a eşlik ederken, Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı 80 puanla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

FC 26 Türkiye Milli Takımı Oyuncu Reytingleri

Futbolcu Reyting
Hakan Çalhanoğlu 86
Arda Güler 83
Kenan Yıldız 82
Orkun Kökçü 82
Barış Alper Yılmaz 80
Uğurcan Çakır 80
Abdülkerim Bardakcı 80
Kerem Aktürkoğlu 79
Merih Demiral 79
Ferdi Kadıoğlu 79
Yunus Akgün 79
Ahmetcan Uzun 78
Zeki Çelik 78
İsmail Yüksek 77
Ozan Kabak 76
Altay Bayındır 75
Mert Günok 75
Çağlar Söyüncü 75
İrfan Can Kahveci 74
Salih Özcan 74
Doğan Alemdar Aydın 74
Kaan Ayhan 73
Samet Akaydın 72
Arda Eskihellaç 72

Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın Reytingleri Tartışma Yaratabilir

Listeye baktığımızda özellikle genç yıldızların aldığı puanlar dikkat çekiyor. Real Madrid forması giyen Arda Güler'in 83 reytinge ulaşması oldukça güçlü bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ın da 82 puan alması, EA Sports'un iki oyuncuya duyduğu güveni açıkça ortaya koyuyor.

Türkiye Artık FC 26'nın Uluslararası Turnuvalarında Yer Alabilecek

Yeni güncellemeyle birlikte oyunda toplam 53 lisanslı milli takım bulunuyor. Türkiye de bu takımlar arasındaki yerini alırken oyuncular artık yeni uluslararası turnuva modunda Ay-Yıldızlı ekibi seçerek dünya şampiyonluğu mücadelesi verebilecek.

Kısacası FC 26 oynayan Türk futbolseverler için oldukça sevindirici bir gelişme yaşandı. Şimdi asıl merak edilen konu ise EA Sports'un ilerleyen güncellemelerde bu reytinglerde değişikliğe gidip gitmeyeceği.

