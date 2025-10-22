KVKK'dan Mango Açıklaması: Türkiye'de Kaç MİLYON Kişi Etkilendi?

KVKK, geçtiğimiz günlerde siber saldırıya uğrayan Mango ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada saldırının nasıl gerçekleştirildiği ve Türkiye'de kaç Mango müşterisinin bu durumdan etkilendiği ilan edilmiş oldu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde tekstil devi Mango'nun siber saldırıya uğradığından ve kullanıcılara ait kişisel verilerin ele geçirildiğinden bahsetmiştik. Konuyla ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK) resmî açıklama geldi.

Yapılan açıklamada Mango T.R. Tekstil Tic. Ltd. Şti.'nin siber saldırıdan nasıl etkilendiği detaylarıyla açıklandı. Ayrıca Türkiye'den kaç Mango müşterisinin siber saldırıdan etkilendiği de netleşmiş oldu.

KVKK'nın Mango ile ilgili açıklaması:

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12’nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Mango T.R. Tekstil Tic. Ltd. Şti. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

İhlalin 06.10.2025-10.10.2025 tarihleri arasında gerçekleştiği, 10.10.2025 tarihinde tespit edildiği,

İhlalin, veri sorumlusunun kullandığı dijital pazarlama e-posta sistemi platformunun API’sine erişim için kullanılan bir yönetici kimlik bilgisinin sızdırılması sonucu, müşteri verilerine yetkisiz erişim sağlanmasıyla gerçekleştiği,

Siber saldırının Mango’nun İspanya merkezine gerçekleştirildiği ve Türk vatandaşları da dahil olmak üzere global olarak tüm müşterilerin kişisel verilerine yetkisiz olarak erişilmiş olduğu,

İhlalden müşterilere ait ad (soyad verisi için ihlal olmadığı), ülke, posta kodu, telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerinin etkilendiği,

İhlalden, Mango Türkiye için 4.349.620 ilgili kişinin etkilendiği,

İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili olarak e-posta, çağrı merkezi ve sohbet robotu iletişim araçlarıyla bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21.10.2025 tarih ve 2025/… sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.