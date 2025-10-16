Mango'da Veri İhlali: Kullanıcıların Kişisel Bilgileri Ele Geçirildi

Dev giyim mağazası Mango, veri ihlali gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye'yi de etkileyen ihlalde kullanıcıların kişisel bilgileri ele geçirildi.

Siber saldırıların sayısı her geçen gün daha da artıyor. Her sektörden şirketin bu tarz saldırılara maruz kaldığını görüyorduk. Şimdi ise moda konusunda öne çıkan bir firma olan, Türkiye’de de popüer bir şekilde faaliyetlerini sürdüren perakendeci Mango böyle bir konuyla gündeme geldi.

Dev şirket, bugün yaptığı açıklamada hacker’ların saldırısına uğradığını açıkladı. Bu saldırıyla ilgili Mango müşterilerine mesaj gönderilirken kişisel verilerin ele geçirilmiş olabileceği ifade edildi.

Mango'dan veri ihlali açıklaması: Banka ve kimlik bilgileri güvende

İspanya merkezli şirket, açıklamada IT bölümünde yaşanan sızıntının ardından bazı kişisel verilerin ele geçirildiğini belirtse de hassas bilgilerin güvende olduğunu ifade etti. Buna göre kullanıcıların** banka bilgileri veya şifreleri sızmadı**.

Saldırının direkt İspanya’da gerçekleştiği gelen bilgiler arasında.** 3. taraf bir pazarlama hizmeti üzerinden** yapılmış. Bu hizmet de müşterilerin verilerine erişim sağlayabiliyormuş. Saldırganlar, böylece verilere erişim sağlayabilmişler. Sızan veriler arasında isimler, posta kodları, e-postalar ve telefon numaraları olduğu belirtiliyor.

Türkiye’deki kullanıcılara da mesaj gitti

Sızıntının nereleri kapsadığıyla ilgili bir bilgi şirket tarafından paylaşılmadı. Ancak sosyal medyadan gelen paylaşımlara baktığımızda Mango Türkiye’nin de mesaj gönderdiğini görebiliyoruz. Şirket, Türkiye’deki kullanıcıları sızıntı yaşandığıyla ilgili bilgilendirmiş, ele geçirilen verileri paylaşmış. Yani ülkemizdeki müşterileri de etkilediğini söyleyebiliriz. Bazı veriler ele geçirilse de faaliyetlerin tehlikeye girmediği, her şeyin normal şekilde devam ettiği de eklenmiş.