Twitch, KVKK tarafından milyonluk ceza aldı. Binlerce kullanıcının kişisel verilerinin sızdırıldığı ortaya çıktı. Ceza sonrası inceleme başlatıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medya platformu Twitch'e, veri sızıntısı nedeniyle 2 milyon lira ceza verdi.

Yapılan incelemeler sonucu Türkiye'de 35 bini aşkın kullanıcının verilerinin sızdırıldığı tespit edildi.

35 bin kullanıcının verisi sızdırıldı

KVKK, Twitch'te yaşanan yaklaşık 125 GB'lık veri sızıntısı iddiaları üzerine resmen inceleme başlattı. İnceleme sonucunda, veri sorumlusunun sistemdeki problemleri giderme konusunda yeterli özeni göstermediği belirlendi. Aynı zamanda veri ihlali sonrası alınması gereken güvenlik önlemlerinin ihlal öncesinde alınmadığı tespit edildi.

İhlalden Türkiye'de yerleşik 35 bin 274 kişinin etkilendiği raporlandı. KVKK, Twitch’e iki ayrı kalemde ceza uyguladı: “Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almama” gerekçesiyle 1 milyon 750 bin lira ve veri ihlali hakkında bildirimde bulunulmaması nedeniyle 250 bin lira ceza kesildi.