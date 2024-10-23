Son yıllarda eski popülaritesini kaybeden ve birçok yayıncısını Kick'e kaptıran Twitch'e yönelik ciddi bir iddia ortaya atılmış durumda.

Rumble CEO'su Chris Pavlovski, Twitch'in geleceğiyle ilgili oldukça çarpıcı bir tahminde bulundu. Pavlovski, Amazon'a ait olan bu popüler canlı yayın platformunun önümüzdeki iki yıl içinde ya kapatılacağını ya da satılacağını öne sürüyor.

Twitch gerek ülkemizde gerek globalde yıllar boyunca canlı yayın sektörünün ana devi olarak görülse de son yıllarda eski popülaritesini kaybetmeye başlamış durumda. Öyle ki Amazon içinden gelen dedikodulara göre şirket Twitch'in durumunu pek de önemsemiyor. Son günlerde gelen söylentiler Twitch'in her geçen ay daha fazla zarar ettirdiği ve gelecekte toplu bir işten çıkarma süreciyle karşı karşıya kalacağı yönünde.

Amazon, Twitch'i artık umursamıyor

Pavlovski, şahsi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Amazon'un Twitch'i oldukça erken bir tarihte elden çıkarabileceğini söyledi ancak bu öngörüsüne ilişkin herhangi bir detay veya gerekçe sunmuş değil. Pavlovski daha önce Global Alliance for Responsible Media'nın (GARM) kapanışıyla ilgili de birkaç ay önceden tahminde bulunmuştu ve bu tahmini gerçeğe dönüşmüştü.

Twitch rakiplerine kıyasla kendine has özelliklere ve kitleye sahip olsa da Kick gibi rakip platformlar, Twitch'in yerini almayı başarmış durumda. Son yıllarda ülkemize yaptığı yatırımlarla Türkiye'de de adından fazlasıyla söz ettiren Kick, birçok Twitch yayıncısını platforma getirmeyi başarmıştı.

Peki siz Twitch'in kapatılacağı veya satılacağı ile ilgili iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.