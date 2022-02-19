Netflix, sevilen dizi La Casa de Papel'in Kore versiyonundan ilk resmi videosunu yayınlamasının ardından kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bazıları bu yapımı zorlama bulup izlemeyeceğini söylerken, bazıları ise eğlenceli yorumlarda bulunup merakla bekledikleriyle ilgili paylaşımlar yaptı.

Netflix, gün geçmiyor ki yeni içerikleriyle bizi şaşırtmasın. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı Tinder Avcısı büyük ses getirmiş, hatta gerçek hayatta da filmdekine benzer bir olay Fransız film yapımcısının başına gelmişti. İnsanları etkisi altında bırakan birçok yapıma imza atan Netflix’in sevilen yapımlarından La Casa de Papel ile ilgili de bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sevilen karakter Berlin’in filminin önümüzdeki yıl çıkacağının açıklanmasının ardından, bugün de La Casa de Papel: Kore dizisinden ilk resmi video yayınlandı. Dizinin yayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yakında yayınlanması planlanıyor. Orjinal hali, birçok insan tarafından sevilen dizinin bu yeni versiyonu sosyal medyada şimdiden büyük ses getirdi. Kullanıcıların bazıları diziyle ilgili komik yorumlarda bulunup merakla beklerken, bazıları ise şimdiden böyle bir dizinin 'gereksiz' olduğunu düşündüklerini söyledi. La Casa de Papel: Kore dizisine sosyal medyadan gelen tepkilerin bir kısmını sizler için derledik...

La Casa de Papel: Kore’ye bazı kullanıcılardan eğlenceli yorumlar geldi

Bazı kullanıcılarda yayınlanan video heyecan uyandırdı

Bazıları da yeni diziyle ilgili olumsuz görüşlerini paylaştı