Netflix'in La Casa De Papel: Kore Tanıtımı Sosyal Medyayı İkiye Böldü: İşte Gelen Tepkiler

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Netflix, sevilen dizi La Casa de Papel'in Kore versiyonundan ilk resmi videosunu yayınlamasının ardından kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bazıları bu yapımı zorlama bulup izlemeyeceğini söylerken, bazıları ise eğlenceli yorumlarda bulunup merakla bekledikleriyle ilgili paylaşımlar yaptı.

Netflix, gün geçmiyor ki yeni içerikleriyle bizi şaşırtmasın. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı Tinder Avcısı büyük ses getirmiş, hatta gerçek hayatta da filmdekine benzer bir olay Fransız film yapımcısının başına gelmişti. İnsanları etkisi altında bırakan birçok yapıma imza atan Netflix’in sevilen yapımlarından La Casa de Papel ile ilgili de bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sevilen karakter Berlin’in filminin önümüzdeki yıl çıkacağının açıklanmasının ardından, bugün de La Casa de Papel: Kore dizisinden ilk resmi video yayınlandı. Dizinin yayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yakında yayınlanması planlanıyor. Orjinal hali, birçok insan tarafından sevilen dizinin bu yeni versiyonu sosyal medyada şimdiden büyük ses getirdi. Kullanıcıların bazıları diziyle ilgili komik yorumlarda bulunup merakla beklerken, bazıları ise şimdiden böyle bir dizinin 'gereksiz' olduğunu düşündüklerini söyledi. La Casa de Papel: Kore dizisine sosyal medyadan gelen tepkilerin bir kısmını sizler için derledik...

La Casa de Papel: Kore’ye bazı kullanıcılardan eğlenceli yorumlar geldi

la casa de papel kore

la casa de papel kore tweet

twitter la casa de papel

twitter la casa de papel

la casa de papel kore

Bazı kullanıcılarda yayınlanan video heyecan uyandırdı

twitter la casa de papel

la casa de papel kore

Bazıları da yeni diziyle ilgili olumsuz görüşlerini paylaştı

la casa de papel tweet

la casa de papel tweet

la casa de papel kore twitter
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la casa de papel kore twitter

 

Kaynak : https://twitter.com/webtekno/status/1495084190639038467
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