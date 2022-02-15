En son 2020 yılında haber alınan ve iptal edilen efsane oyun BioShock’un film uyarlaması hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yapımcı Take-Two’nun açıklamasına göre film uyarlaması için Netflix ile anlaşıldı.

İlk olarak 2007 yılında çıkan ve gerek hikâyesiyle gerek oynanışıyla oyuncuların damağında çok güzel bir tat bırakan BioShock serisi, yeniden yapılan versiyonlarıyla da daha büyük bir kitleye ulaşmayı başarmıştı. Tabii herkes acaba böyle güzel bir oyunun bir o kadar güzel bir filmi veya dizisi diye yapılır mı diye merak etmeye başlamıştı.

BioShock filmine dair ilk haber, 2020 senesinde ortaya çıkmıştı ve biz sizlere aktarmıştık. Hatta 2K Games’in yeni bir BioShock oyununu geliştirdiğinden de bahsetmiştik. Önceden çıkan haberler Universal stüdyosunun BioShock film uyarlamasını yapacağı yönündeydi. 2 yıl sonra gelen bu habere göre ise BioShock filminin yapımını Netflix üstlenecek.

Netflix, Take-Two Interactive ile resmen anlaştı

Yıllar boyunca daha önce de bahsettiğimiz gibi BioShock’u filme uyarlamak için Universal'de olmak üzere birkaç stüdyo girişimde bulundu. Yönetmen Gore Verbinski, 2008'de senaryosunu John Logan'ın yazdığı bir BioShock filmini yönetmek için anlaşmıştı ancak bu proje bütçe endişeleri nedeniyle rafa kaldırılmıştı ve Verbinski daha sonra yönetmen Juan Carlos Fresnadillo'dan bir uyarlama yapmak için görüşmelerde bulunmuştu.

Film yapımcılarının stüdyoyla filmin bütçesi ve hedeflenen reyting konusunda anlaşmaya varamaması üzerine bu film de 2013 yılında iptal edilmişti. Son haberlere göre oyunun yapımcısı Take-Two Interactive, yeni film için Netflix ile anlaştığını duyurdu. Take-Two Interactive'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Strauss Zelnick, yeni BioShock filminin Netflix ile yapılacağı hakkında şunları söyledi:

“Netflix, günümüz eğlence dünyasının en iyi ve en ileri görüşlü hikaye anlatıcıları arasında yer alıyor. Dünya çapında milyonlarca hayran tarafından sevilen BioShock serisine yönelik vizyonumuzu ve bağlılığımızı paylaştıkları için çok heyecanlıyız. 2K'nın Cloud Chamber stüdyosu, serinin bir sonraki oyunu için aktif olarak geliştirme aşamasında ve Netflix ile olan ortaklığımızla birleştiğinde, BioShock'un izleyicileri daha önce hiç olmadığı kadar cezbetmeye ve ilgisini çekmeyi başaracağından son derece eminiz."

Umarız BioShock’un film uyarlaması, geçtiğimiz yıllarda çıkan facia uyarlamalara benzemez (bkz: Assasin’s Creed). Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.