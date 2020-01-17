Lamborghini'nin Şarjlı Hibrit Aracı Urus Yakında Geliyor

İtalya merkezli lüks otomobil üreticisi Lamborghini, ürettiği yüksek performanslı SUV aracında artık sona geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni SUV’un iki farklı modeli bulunacak.

Autoblog’da yer alan habere göre Lamborghini, yüksek performanslı SUV aracında artık sona geldi. Şirketin çıkaracağın iki SUV modelinden bir tanesi 'race-ready' modeli, diğeriyse şarjlı hibrit varyantı olacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre bu iki araç, her ne kadar yakıt tüketimi spektrumunun farklı uçlarında dursa da birbirlerinden çok da farklı olmayacaklar. Şirketin baş mühendisi Maurizio Reggiani, race-ready Urus ST-X’in muhtemelen ekim ayındaki 2020 Lamborghini Super Trofeo World Final sırasında görülmeye başlanacağını söyledi.

Urus ST-X

Şirket, 2018 yılında ST-X’in ön gösterimini yapmış, geçtiğimiz senenin ekim ayında ise aracı yayınlamıştı. Lamborghini, o dönem yaptığı açıklamada aracın, URUS SUV’un tek marka serisiyle ilgili olacağını ve dört Super Trofeo sınıfı kazananlarının tek seferlik ST-X yarışında birbiriyle rekabet edeceğini açıklamıştı.

ST-X, standart Urus araçlarla oldukça benzerlik gösteriyor ancak güvenlik kafesi ve yangın bastırma teknolojisi gibi standart yarış arabası güvenlik önlemlerini de içerisinde barındırıyor. Aracın, tıpkı Urus’lardaki gibi çift turbo V-8 kullanıp kullanmayacağı konusuysa henüz net değil.

Henüz netlik kazanmamış olan bir diğer noktalar ise elektrik motorlar için aynı V-8 motorun kullanılıp kullanılmayacağı ve hibrirt güç aktarım mekanizmasındaki batarya. Reggiani, yaptığı açıklamada şarjlı güç aktarım mekanizmasının hâlâ Lamborghini’de geliştirme aşamasında olduğunu söylemişti. Ancak elektrikli güç aktarım mekanizmasının nasıl kullanılacağı konusu ise halen belli değil.

Reggiani, 'Conserve' ve 'Eco' modlarının yerine, performansı şu anki Urus’ların ötesine taşımak için elektriklenmeyi kullanabileceklerinin de ipucunu verdi. Ancak bu araçlarla ilgili daha fazla ve detaylı bilgi için biraz daha beklememiz gerekecek.