2015 Lamborghini Veneno Roadster, Açık Artırmaya Çıkacak

Dünya üzerinde sadece 9 tane bulunan 2015 Lamborghini Veneno Roadster otomobillerden biri, açık artırmayla satılacak. İtalyan devinin en güçlü otomobillerinden biri olan bu otomobilin yaklaşık 5 milyon avroya satılması bekleniyor.

Lamborghini sıradan ve ucuz olduğu için değil, güçlü ve şık olduğu için alınan süper otomobiller üretiyor. 2015 model Lamborghini Veneno Roadster, sadece 9 tane üretildi ve üretilen otomobillerden ikincisi, önümüzdeki ay Paris'te açık artırmaya çıkacak.

Lamborghini'nin 50. yıldönümünü kutlamak için yaratılan Veneno, temel olarak Aventador'a dayanıyor. Lamborghini Veneno Roadster, süper otomobil markasının imzası olan göz alıcı tasarım yaklaşımını bir değil, birkaç adım daha ileriye götürdü. Araç daha çok yollarda kullanılabilen bir Le Mans yarış arabasına, hatta jet uçağına benziyor.

Lamborghini Veneno Roadster, aşağı doğru eğimli ön tasarımı, havalandırma boşluklu kaputu, içeriye doğru girintili yan eşikleri ve dev arka kanadıyla performanslı, agresif bir otomobil olduğunu gösteriyor. Ayrıca çift kapılı otomobilin üstü de açılabiliyor. Sant'Agata merkezli İtalyan devinin bu şaheserinde 6,5 litrelik doğal emişli V12 motor, 740 beygir güce yükseltildi. Veneno'nun yerini alan ve nispeten daha yüksek sayılarda üretilen Aventador SVJ ve Centenario ile bu gücün aşılması birkaç yıl aldı.

2015 model Lamborghini Veneno Roadster'ın iç tasarımı yeşil tonlarda ve dışı mat siyah olarak belirlendi. Otomobilin ilk sahibi, Suudi kraliyet ailesinin bir üyesiydi. Dolayısı ile gösterişten uzak olduğunu söylemek zor.

Otomobil şimdi yeni sahibine kavuşmaya hazırlanıyor. Retromobile Haftası kapsamında 5 Şubat'ta Paris'teki Place Vauban'da gerçekleştirilecek açık artırmada Veneno Roadster'in yaklaşık 5 milyon avroya alıcı bulması bekleniyor.