Lamborghini Urus ve BMW X5 M Karşı Karşıya Geldi (Video)

Dünyanın en lüks SUV'lerinden ikisi olan Lamborghini Urus ve BMW X5 M, bu sefer kanlı canlı şekilde karşı karşıya geldiler. Bu iki ultra lüks SUV, drag yarışı yaparak pistte kozlarını paylaştılar.

Dünyanın en hızlı ve en lüks SUV'lerinden biri olan Lamborghini Urus ile BMW'nun efsane SUV aracı X5 M ile pistte karşı karşıya geldi. Lamborghini Urus, tasarım ve güç bakımından şu an piyasada bulunan ve dünyanın en lüks ve güçlü SUV'leri olarak kabul edilen Bentley Bentayga ve Rolls-Royce Cullinan'ın önüne geçmeyi başarıyor. İlk başta askeri araç olması için tasarlanan Lamborghini Urus'da 4.0 litrelik ikiz turbolu 8 silindirlik bir motor ve 8 ileri vites yer alıyor. Yine bu sene tanıtılan BMW X5 M'in Competition modeline baktığımızda ise 4.4 litrelik ikiz turbolu 8 silindirlik bir motor ve yine 8 ileri vites bizleri karşılıyor.

Lamborghini Urus'un fiyatı 200 bin dolar civarından başlarken, BMW X5 M Competition ise 114 bin dolar civarından satışa sunuluyor. Rusya merkezli YouTube kanalı KICKDOWN üzerinden geçtiğimiz günlerde bu iki araç arasında bir yarışma düzenlendi. Bu iki araç arasında yapılan 'drag' yarışı nasıl sonuçlandı gelin hep beraber bir göz atalım.

Lamborghini Urus ve BMW X5 M drag yarışı:

Ne yazık ki tüm video Rusça olduğu için konuşulanlardan bir şey çıkartmak pek mümkün değil fakat bahsi geçen drag yarışı 12. dakikanın 40. saniyesinde başlıyor. Her ne kadar BMW X5 M, kalkışta öne geçmiş olsa da hemen ardından Lamborghini Urus fazlalık beygir gücü avantajını çok iyi bir şekilde kullanarak X5 M'in önüne geçmeyi ve yarışı kazanmayı başarıyor. BMW X5 M'in 8 silindirlik motoru 617 beygir gücü üretirken Lamborghini Urus'un yine 8 silindirlik motoru 641 beygirlik bir güç üretebiliyor. Hem fazladan beygir gücüne sahip olan hem de 305 kilometre hızlara ulaşarak dünyanın en hızlı SUV'si olarak kabul edilen Lamborghini Urus'un yarışı kazanması ise sürpriz olmuyor. Ayrıca ağrılık bakımından da Urus 2.200 tonluk ağırlığa sahipken, BMW X5 M Competition ise 2.300 tonluk bir ağırlığa sahip.

Tüm bu teknik detaylar göz önünde bulundurulduğunda Lamborghini Urus, favori seçenek olarak karşımıza çıkıyor ve yarışı kazanıyor. Fakat yine de BMW X5 M'in hem kalkışta hem de yarışın ilk başlarında önceliği ele geçirmesi Lamborghini Urus'a karşı elde edilmiş büyük bir başarı olarak kabul ediliyor.