BMW 4 Serisi, araba tutkunlarının gündeminden düşmüyor. Büyük ızgara tasarımı tartışmalara sebep olan aracın son hâlinin nasıl görüneceğine dair sabırsızlanan hayranlar için bir tasarım ortaya çıktı.

Yakında piyasaya sürülmesi beklenen BMW M4'ten bazı sızıntılarının ortaya çıkmasından bu yana yeni modeli heyecanla bekleyen hayranlar, aracın son hâlini nasıl hayal ettiklerini gösteren çizimler yapıyorlar. Sızıntılara ve 4 Serisi'nin tasarımına dayanarak gerçek M4'ün neye benzeyeceğini kestirmek aslında pek de zor değil. Motor1 internet sitesi de tüm doneleri birleştirerek bir araya getirdiği tasarımı paylaştı.

Motor1’in tasarımında, BMW M4'ün sahip olacağı bilinen yeni ızgara tasarımı görülebiliyor. Izgara kendinden öncekilerle benzerlik gösterse de farklılıklar da mevcut. Örneğin standart 4 Serisi'nde küçük noktalı tasarımın yerini yatay çıta eklentiler almış. Ayrıca ön uçta yer alan iki damga benzeri görünüm de ortadan kalkmış.

BMW M4 Coupe'nin böyle görünmesi bekleniyor:

Çizimi yapan sanatçının, ızgara altı kısmı için BMW M2’nin alt ön tamponundan ilham aldığı anlaşılabiliyor. Bu, hayranlar tarafından oldukça şık bulunmuş bir detay. Bununla birlikte arabanın geri kalanı, aslında olması muhtemel olmayan standart 4 Serisi stiline sahip görünüyor. Yeni modelde çamurlukların daha geniş olması ve yan aynaların M tarzı olması bekleniyor.

Genel olarak BMW M4'ün tasarımı hayran kitlesi tarafından oldukça beğenilecek gibi görünüyor; tabii kitleyi ikiye bölen dev ızgaraları saymazsak. Devasa ızgara tasarımını çok şık ve görkemli bulanlar kadar, gereksiz olduğunu savunanlar da var.

BMW M4’ün sürüş kalitesininse kimseyi şaşırtması beklenmiyor. 3,0 litrelik çift turbo şarjlı S58 motoru sayesinde standart yapılandırmada 473 beygir gücüne, yarış yapılandırmasındaysa 503 beygir gücüne sahip olacak. Standart araç, altı manuel vites ve arkadan çekişle desteklendiğinde mükemmel bir sürüş deneyimi yaşatacağından kimsenin şüphesi yok. BMW’nin, yeni M3 Sedan ve M4 Coupe'yi tanıtım sürüşlerinden kısa bir süre sonra Eylül 2020’de piyasaya sürmesi bekleniyor.