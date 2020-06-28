Lamborghini, Yeni SCV12 Modelinin Testlerine Başladı

Dünyaca ünlü İtalyan süper spor otomobil üreticisi Lamborghini, yeni modeli olan ve beklenen SCV12’nin testlerine sonunda başladı. Aracın şimdiye kadarki en güçlü atmosferik V12 motoruna sahip olacağı söylendi.

Uzun bir süredir yeni aracıyla ilgili çalışmalar yürüttüğü bilinen Lamborghini sonunda sessizliğini bozdu ve yeni SCV12 modelinin testlerine başladı. Dev şirket bugüne kadarki en güçlü atmosferik V12 motora sahip olacak otomobiline dair test görüntülerini de YouTube kanalı üzerinden otomobil severlerle paylaştı. Yeni modele dair pek çok ipucu içeren görüntülerde araca dair birçok detay da gün yüzüne çıkmış oldu.

Test sürüşüne dair görüntüleri Lamborghini’nin Squadra Corse isimli departmanı yayınladı. Yayınlanan videoda aracın sürücü koltuğunda tanınmış İtalyan test pilotu Emanuele Pirro’nun oturduğu görülürken pilotun kendine özgü sürüş tarzıyla pist üzerinde hızlı turlar attığı da kayıtlara geçmiş oldu. Bunların yanı sıra otomobil severlerin özellikle dikkat ettiği şeylerden bir tanesi olan motor sesi de son derece rahat bir biçimde duyuldu. Hemen aşağıda söz konusu videoyu değerlendirmeniz açısından sizlerle paylaşıyoruz.

Pistlere özel olarak hazırlandı:

Araç hakkında gelen yeni bilgiler otomobil severlerin meraklarını gidermesine yardımcı oldu. Lamborghini’nin yeni SCV12 modelinin özel olarak şirketin motor sporları departmanıyla ortak şekilde geliştirildiği ve pistler için özel olarak hazırlandığı söylendi. Yani bu demek oluyor ki yeni aracı pistler dışında herhangi bir yerde kullanmak mümkün olmayacak, araç normal trafiğe çıkamayacak ve Lamborghini hayranları SCV12’yi sadece pistlerde izleyebilecek. Ayrıca araç GT3 klasmanındaki yarış otomobillerinden bile daha fazla yere basma kuvvetine sahip olacak.

Lamborghini tarafından aktarılan bir diğer bilgi de aracın sahip olacağı atmosferik V12 motorunun aerodinamik süper şarj özelliği sayesinde 830 beygire yakın bir güç üretebilecek olması. Bu sayede SCV12 modeli bugüne kadarki en güçlü atmosferik V12 motora sahip model olacak. Araçta ayrıca 6 ileri sıralı yani yarış tipi bir şanzıman bulunacak ve 20 inçlik magnezyum alaşımlı jantlarla beraber üretilecek. Şasisinin karbon fiber kullanılarak üretilmesinden ötürü hafif olması beklenen SCV12 ile ilgili gelen bilgiler şimdilik bu kadar.