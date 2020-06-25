4 Alman Otomobili Drag Yarışında Karşı Karşıya Geldi (Video)

Sevilen otomobil kanalı carwow, son yüklediği videosunda dört Alman devinin dört sevilen modelini karşı karşıya getirerek bir drag yarışı düzenledi. Yarış; Mercedes-Benz AMG G63, BMW M340i, Audi RSQ3 ve VW T-Roc R arasında düzenlendi.

Webtekno olarak bugüne kadar karşımıza çıkan güzel ve ilginç birçok drag yarışını sizlerle paylaştık. Drag yarışları sayesinde kıyasıya mücadele etmesini istediğimiz herhangi bir sayıdaki otomobili baş başa ve eşit şartlarda yarışırken görebilir olduk. Bu sefer paylaşacağımız drag yarışının konuklarıysa her biri ayrı bir başarıya sahip 4 araç.

Popüler otomobil kanalı carwow, son yüklediği videosunda 4 Alman otomobil devinin 4 sevilen modeline yer verdi. Ekip, otomobilleri bir çizginin gerisinde hizaladı ve "Hangisi birinci olarak yarış çizgisine varacak?" sorusunun cevabını vermeye çalıştı. Gelin, drag yarışının detaylarına bakalım.

Dört alman devi karşı karşıya:

carwow tarafından yapılan drag yarışının konukları BMW’nin M340i’si, Mercedes-Benz’in AMG G63’ü, Audi’nin RSQ3’ü ve Volkswagen’in T-Roc R modeliydi. Yani her otomobil kendi alanında isim yapmış ve sevilen bir modeldi. Peki araçlar eşit özelliklere mi sahipti?

Drag yarışında yer alan 2.550 kilogramlık Mercedes-Benz AMG G63; 4,0 litrelik, 585 beygir güçlü ve 850 Nm torka sahip V8 motorla ortamın kralı gibi duruyordu. Bu aracın rakipleriyse kendisinden daha hafifti. Volkswagen T-Roc R, 1.570 kilogram; Audi RSQ3, 1.700 kilogram ve BMW M340i, 1.750 kilogramdı.

Volkswagen T-Roc R, 2 litrelik turbo şarjlı motoruyla 300 beygir gücüne ve 400 Nm torka ulaşabiliyordu. Audi RSQ3 ise 2,5 litrelik motoruyla 400 beygir gücüne ve 480 Nm torka ulaşıyordu. Öte yandan yarıştaki güçlü araçlardan biri olan BMW M340i, 3 litrelik motoruyla 374 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyordu.

Yarış başladığında BMW M340i, hafifliği ve tork avantajıyla diğer rakiplerine hemen fark atmayı başardı. Yarışa ikinci sırada başlayan Mercedes-Benz AMG G63, yapısı gereği BMW’ye yetişmeyi başaramadı ve BMW, birinci sıradaki yerini aldı. Yarışta üçüncü gelen isim Volkswagen T-Roc R olurken dördüncümüz Audi RSQ3 oldu.