LAN Bağlantısı ile Oynanan En İyi 10 PC Oyunu - 2020

Arkadaşlarınızla aynı oyunu oynamak için illa ki internet bağlantısına gerek yok. LAN bağlantısı ile oynanabilen, co-op türündeki PC oyunlarıyla internete gerek olmadan arkadaşlarınızla beraberken keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla gerek çevrimiçi gerekse LAN bağlantısıyla oynayabileceğiniz birçok oyun bulunuyor. Video oyun dünyasında co-op olarak geçen eşli oyunlarda, bir arkadaşınızla veya kendiniz bilgisayara karşı mücadele edebilirsiniz. Tabii Age of Empires gibi bazı oyunlarda, yapay zeka yerine direkt arkadaşlarınıza karşı da mücadele edebilirsiniz.

LAN bağlantısıyla oynamanın en güzel yanı ise arkadaşınızla aynı oyunu oynamak için internet bağlantısına gerek duymaması. Aynı ağa bağlı iki bilgisayar üzerinden, lokal bağlantıya izin veren tüm oyunları oynayabilirsiniz. Bu tarz oynanabilen oyunlar arasında gerçekten çok iyi ve hikaye olarak etkileyen oyunlar da var. Gelin bu oyunlara beraber bakalım.

LAN bağlantısı ile oynanan en iyi oyunlar:

Minecraft:

Minecraft, LAN bağlantısı veya çevrimiçi bağlantıyla oynanan oyunlar arasında belki de en popüleri olabilir. Yaratıcı moduyla oyunculara sınırsız imkan ve hayal gücünü kullanma imkanı sağlayan Minecraft, rekabet seven oyuncular için hayatta kalma modu da içeriyor. İnsanın internette oyun içerisinde yapılmış şehirleri görünce yeniden oynayası geliyor.

İşte tam da bu noktada bu tarz şehirleri, yapıları ve hayal gücünüzün zorladığı her şeyi, LAN bağlantısı üzerinden veya çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla yapabilirsiniz. Daha önce bu deneyimi yaşamadıysanız hemen denemenizi tavsiye ederiz. E ne demişler; Bir elin nesi var, iki elin sesi var. İster en yakın arkadaşınızla, ister sevgilinizle oynayabileceğiniz zevkli bir oyun.

Borderlands 2:

Borderlands 2, belki sizi grafikleriyle çok tatmin etmeyebilir ancak oynanışıyla keyifli vakitler geçirmenizi sağlayacaktır. Pandora’nın rekabet dolu dünyasında maksimum dört kişilik takımlarla mücadele ediyorsunuz. Grafiği nedeniyle bir kesimin çok sevdiği ancak bir diğer kesimin de ağır eleştirdiği oyun, ne olursa olsun keyifli vakit geçirmek için ideal.

Keep Talking and Nobody Explodes:

Twitch yayınlarını takip ediyorsanız bir dönem neredeyse tüm yayıncıların belirli bir noktada bu oyunu oynadığını mutlaka görmüşsünüzdür. Gizemli bulmacaları çözerek bombayı etkisiz hale getirmeye çalıştığımız oyun, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz güzel bir beyin jimnastiği oyunu. Ayrıca problem çözme ve iletişim becerileri için de işe yarayan bir oyun.

Temel mantığı açıklamak gerekirse, zaman ayarlı bir bombayla odada mahsur kalıyorsunuz. Bu bombayı çözmenizi sağlayacak ipuçları da sadece arkadaşınızda oluyor. Ancak arkadaşınız bombayı göremiyor. Bu nedenle sürekli iletişim halinde olmanız gerekiyor ve beraber sorun çözebilme yeteneğinizi sonuna kadar kullanmalısınız.

Call of Duty: WW2 Zombies:

Bu oyunu sevmeniz için CoD hayranı olmanıza gerek yok. Zombi oyunu sevenlerin fazlasıyla hoşuna gidecek oyunda, arkadaşınızla beraber hem kendi canınızı hem de dünyayı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Oyunun hikayesinde 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya’da çalınan sanat eserlerinin peşinde düşerken, bir anda kendimizi zombi ordusunun içerisinde bulmamızı konu alıyor.

Oyunu almadan önce söylemek isteriz ki, Call of Duty: WW2 Zombies; fazlasıyla karanlık, korkutucu ve dehşet verici sahnelerle dolu. Bu nedenle eğer korku oyunlarını sevmiyorsanız oyunu almadan önce mutlaka bir videosunu izleyin. Yoksa kendinizi iyi grafiklerin içerisinden fırlamış, korkunç bir zombi karşısında çığlık atarken bulabilirsiniz.

A Way Out:

EA yapımı A Way Out, hapse giren iki kişinin kurtulma çabasını konu alıyor. Hapishanede geçen oyunda, arkadaşınızla beraber bir çıkış yolu bulmanız gerekiyor. Çevrimiçi veya LAN bağlantılı oynanabilen oyun, belki de en iyi co-op oyunlarından biri sayılabilir. Hem grafikleri hem de hikayesiyle, arkadaşınızla birlikte kendinizi bir macerada bulacaksınız.

Age of Empires:

LAN bağlantısıyla oynanan en iyi oyunlar listesi yapıp Age of Empires serisini dahil etmesek olmazdı. Bilinen en popüler strateji co-op türündeki oyunlardan biri olan Age of Empires, çevrimiçi veya lokal bağlantıyla oynanabiliyor. Bir köyde başladığınız macerada, dilerseniz arkadaşınızla takım olun veya onu karşı mücadele edin. Ancak ilk hedefiniz muasır medeniyetler seviyesine ilk ulaşan kişi olmak olmalı.

Don’t Starve Together:

Don’t Starve Together, 2 boyutlu oyunları sevenler için güzel bir alternatif olabilir. Arkadaşınızla beraber zorlu bir haritada hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz Don’t Starve Together, hem çevrimiçi hem de LAN bağlantısıyla oynanabiliyor. Oyunun temel mantığı kaynak toplama ve hayatta kalma üzerine kurulu. Siz bir yandan kaynak toplarken arkadaşınız da geliştirmeleri yapabilir. Böylece keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Lego Marvel Super Heroes 2:

Lego’yu sevenler çoktan bu oyunu oynamış olabilirler. Sevdiğimiz filmlerden, çizgi romanlardan çıkan süper kahramanlarla gerçek iyi ve kötülerin arasında mücadele ediyoruz. Marvel karakterlerini sevenler için güzel bir alternatif olabilir. Oyunun Antik Mısır, Batı Avrupa ve daha birçok bölgede geçen hikayelerinde arkadaşlarınızla beraber mücadele edebilirsiniz.

Knights and Bikes:

1980’lerin İngiliz adasında geçen oyunda arkadaşınızla beraber gizem ve aksiyon dolu bir define avına çıkabilirsiniz. En fazla 2 oyuncuyla oynanabilen Knights and Bikes, iki boyutlu olmasına rağmen aksiyonu bol ve geniş hikayeli bir oyun. Hikaye, ana karakterlerimiz Nessa ve Demelza’nın genç yaşlarında macerayı sevmelerini ve gizemli bir hazine uğruna define avına çıkmalarını konu alıyor.

Overcooked 2:

Yemek pişirmenin zorluğunu çıtaya çıkartan Overcooked 2, eğlenceli olmasının yanı sıra çıkardığı problemlerle oyuncuları fazlasıyla zorlamayı da başarıyor. Arkadaşınızla beraber en zorlu menüleri yaparken, bir yandan da oyunun talimatlarını ve yemeğin şartlarını yerine getirmeniz gerekiyor. Ayrıca tüm bunları yaparken de karşınıza çıkacak tehlikelerle baş etmelisiniz. Evet, şirin gözüken ama insanı zorlayan bir oyun daha.

LAN bağlantısıyla oynanan en iyi 10 bilgisayar oyununu derledik. Arkadaşlarınızla beraber keyifli vakitler geçirmek için, internete gerek olmadan bu oyunları oynayabilirsiniz. Sizin de aklınıza gelen ve mutlaka oynamalısınız dediğiniz LAN bağlantısına izin veren oyunlar varsa, yorumlarda belirtmeyi unutmayın.