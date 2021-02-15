Land Rover 6 Adet Elektrikli Araç Çıkarmaya Hazırlanıyor!

Elektrikli araçlar kervanına katılmaya hazırlanan Jaguar Land Rover 6 adet elektrikli araç çıkarmayı planlıyor. 2030 yılından itibaren sadece elektrikli araç üreteceğini duyuran Jaguar Land Rover’ın elektrikli SUV piyasasını ele geçirmeye hazırlandığı belirtildi.

Dünyanın en klas SUV modelleri arasında yer alan Land Rover’ın fosil yakıtlı araç üretimini tamamen durduracağı sıfır emisyon hedefine ulaşacağı belirtiliyor.

İngiliz otomobil devi 2024 yılından itibaren 6 adet elektrikli aracı piyasaya duyuracak. Land Rover’ın tamamen elektrikli araç dönüşümü için 3.5 milyar dolar yatırımı gözden çıkardığı bu nedenle de 2030 yılından itibaren piyasaya süreceği araçların tamamının elektrikli olacağı belirtiliyor.

Land Rover Elektrikli Araçlarda Yeni Mimari

Modular Longitudinal Architecture (MLA) üzerine geliştirilecek otomobiller ile Jaguar Land Rover modellerinin tamamı alüminyum parçalarla kullanılacak. Hafifleyen Land Rover araçların ilk etapta hibrit ve elektrikli modeller üretip, araç içlerinde batarya yuvası açması bekleniyor.

Yeni çıkacak elektrikli ve hibrit Land Rover araçların off-road yeteneklerinin oldukça kısıtlı olması ancak lüks kullanıma yatkın olması beklenenler arasında. Wolverhampton’da üretilecek Land Rover’ların 6 silindirli bir motor kullanması planlanıyor.

Sizler elektrikli Land Rover için neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın.