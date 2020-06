The Last of Us 2'nin Yönetmeninden Açıklama

Bu yılın başında, video oyunu The Last of Us 2'den bazı parçalar internete sızdırılmıştı. Oyunun yönetmeni, bunlardan bazılarının yanlış olduğunu söyledi. Oyun 19 Haziran'da oyun severlerle buluşacak.

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us 2'nin ana hikâyesi hakkında bazı parçalar, bizzat oyundan alınan ara sahneler eşliğinde şirketin haberi olmaksızın bu yılın başlarında internete sızdırılmıştı. COVID-19 salgını nedeniyle piyasaya sürülüşü ertelenen oyunun yeni çıkış tarihi olarak 19 Haziran belirlenmişti. Oyunun yayınlanmasına az bir süre kalmışken yönetmen Neil Druckmann, internette dolaşan oyun parçalarının bir bölümünün sahte olduğunu öne sürdü.

The Last of Us 2'nin başına gelenlerin sorumlusu, bir grup hackerın Naughty Dog'un özel sunucularına erişmesiydi. Sızıntılar internette yayınlanmaya başladıktan sonra, bunun sorumlusunun şirketteki kötü çalışma koşullarından yakınan sinirli bir eski çalışandan kaynaklandığı ileri sürülmüştü ancak daha sonra sızıntıların hacker grubundan kaynaklandığı anlaşıldı.

'Neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemeyeceğiz'

Eurogamer'a konuşan Neil Druckmann, internetteki parçalar arasında çok sayıda yanlış şey olduğunu, ancak bu yanlışları düzeltmeye kalkışırlarsa bir başka şekilde oyuna dair önceden bilgi vermiş olacaklarını söyledi. Druckmann bu nedenle sızıntılar içerisinde neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemeyeceklerini kaydetti. Druckmann, oyunun sonu hakkındaki teoriler hakkında da konuşarak, hackerların yayınladığı parçalarda oyunun sonunun bulunmadığını belirtti.

The Last of Us 2'nin Naughty Dog'un şu zamana kadar yaptığı en tutkulu oyun olduğunu düşündüğünü tekrar eden Druckmann, oyunun harika bir hikâye getireceğini ve hayranların da oyunun hikâyesinden önceden haberdar olsalar bile böyle olacağını söyledi.

Oyunun ana karakteri Ellie ve onun ilk oyundan bu yana yaşadığı gelişme hakkında da konuşan Druckmann, 'Ellie ile bir yolculuk yaptık ve Ellie neyse o. Bu, önceki oyunda tarif edildi ve biz de bunu ilerleteceğiz. O şimdi 19 yaşında.' ifadelerini kullandı. Druckmann, 19 yaşın gerektirdiği arayışları ve özellikleri Ellie ile birlikte keşfetmek istediklerini ve dürüst hikâye anlatıcılığının da bunu gerektirdiğini kaydetti.