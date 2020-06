The Last of Us Part II Neden Bu Kadar Fazla Ertelendi?

The Last of Us Part II'nin oyunculara sunulması çok uzun bir zamandır bekleniyor. İlk olarak 2017 yılında duyurulan bu devam oyunu, duyurulmasından bu yana tam üç kere çıkış tarihi değiştirdi. Bu ertelenmelerin sebeplerine hep beraber göz atalım.

Geliştirici firma Naughty Dog, The Last of Us Part II'yi ilk olarak 2017 yılında duyurmasından bu yana oyun, hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu. İlk çıkış tarihi olarak 21 Şubat belirlenen oyun, önce 29 Mayıs'a ardından 19 Haziran tarihine ertelendi. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu karantina sürecinde The Last of Us Part II'nin evde tadını çıkartmak isteyen oyuncular bu kadar erteleneme sonucunda oyuna karşı duydukları heyecanlarını ve ilgilerini kaybetmeye başladılar.

Oyunun ertelenme sebeplerinden ilki hepimizin tahmin edebileceği gibi COVID-19 hastalığı oluyor. Sony, The Last of Us Part II'nin ertelenmesiyle alakalı yaptığı açıklamada; "Dünya çapında yaşanan salgın, lojistik olarak oyunu kullanıcılara ulaştırmamızın önünde bir engel teşkil ediyor." ifadesini kullandı. Sony'den gelen bu açıklamanın ardından geliştirici şirket Naughty Dog, dünyanın her yerinde oyunculara eşit bir şekilde ulaşmak istediklerini ve bunu başaramadıkları takdirde oyunun çıkış tarihini ertelemekten çekinmeyeceklerini belirtti. Bu sorun başka firmalar tarafından da yaşanmıştı. Bu yıl çıkan Square Enix'in Final Fantasy 7 Remake'i bazı bölgelere önceden ulaşmış ve o bölgelerdeki oyuncuların oyunu, resmi çıkış tarihinden 9 gün önceden oynamaya başlamasına neden olmuştu. Naughty Dog ilk ertelemesini bu sorunun önüne geçmek için yapmış gibi görünüyor.

Sony, oyunun sadece dijital ortamda çıkmasının riskli bir hamle olduğunu düşünüyor

Oyun dünyasında dijital kopya oyun satın alan kullanıcıların sayısı her ne kadar çok olsa da, fiziksel kopya oyun meraklıları da hâlâ pazarda hatırı sayılır bir pay oluşturuyor. Bu nedenle Sony'nin oyunu sadece dijitalde çıkartarak böyle bir riskin altına girmek istemediği düşünülüyor. Oyunun ertelenmesindeki bir diğer sebep ise kalite kontrolde ortaya çıkan sorunlar oluyor. Naughty Dog, oyunun çıkış tarihinin ertelenmesiyle beraber bütün stüdyoyu günde 12 saatlik mesai ile The Last of Us Part II üzerinde çalıştırmaya başladı. Naugthy Dog şirketinin birçok kıdemli yazılımcısı, Uncharted 4: A Thief’s End'in geliştirme aşamasında yaşadıkları stresli ve zor çalışma döneminden sonra şirketten ayrılmıştı. Bu nedenle Naughty Dog, oyunda istenilen kaliteye ulaşmak için bir hayli zorluk çekiyor.

Ayrıca Uncharted 4: A Thief’s End döneminde stüdyodan ayrılan geliştiriciler verdikleri röportajda, " Oyun gerçekten çok güzel fakat, oyun için çalışan insanlar üzerinde bu güzelliğin büyük bir bedeli var." şeklinde yaşanan durumu açıklıyorlar. Naughty Dog ise çalışma koşullarının zorluğu ve yıpratıcılığı konusunda yapılan açıklamalara karşı sessiz kalıyor. Yaşanan bu kadar ertelenmenin ardından The Last of Us Part II, gerçekten güzel ve devasa bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. The Last of Us Part II üzerinde çalışan birçok oyun geliştiricisi oyunun mükemmel bir yapım olacağını belirtiyor.