LoL 10.13 Yaması, Havuz Partisi Kostümleriyle Gelecek

League of Legends'ın 10.12 yamasının bugün yayınlanmasının ardından 10.13 yaması PBE sunucusuna ulaştı. İki hafta sonra gelecek olan yeni yama, yaz sıcaklarını Havuz Partisi kostümleriyle karşılayacak.

League of Legends'ın 10.12 yaması, yeni kostümler ve şampiyonlara yapılan dengeleme değişiklikleriyle yayınlandı. Senna ve Irelia için High Noon kostümlerinin yanı sıra Nocturne için bir Hextech kostümü oyuna eklendi. Yeni güncellemenin ardından 10.13 yaması da PBE sunucusuna geldi.

PBE'ye gelen her yeni yamada olduğu gibi, ilk gün şampiyonlarda herhangi bir dengeleme yapılmadı. Ancak yaz mevsimine girdiğimiz şu günlerde Taliyah, Heimerdinger, Jarvan IV, Orianna ve Syndra'ya Havuz Partisi kostümleri geldi. Ayrıca LoL tasarımcısı Mark Yetter, orta koridorda yapılan testlere dair bir paylaşım yaptı.

League of Legends'ın orta koridorunda tempo düşüyor

Mark Yetter'in Twitter'da yaptığı paylaşıma göre, Orta koridorda topçu minyonlar artık ilk 15 dakikada 4 dalgada bir gelecek ve minyon dalgaları daha yavaş hareket edecek. Böylece orta koridor şampiyonlarının koridorda hızlı seviye atlayıp erken oyunda diğer koridorlara musallat olması engellenecek. Ayrıca minyon dalgalarının hızlı temizlenmesinin önüne geçilecek.

Taliyah, Heimerdinger, Jarvan IV, Orianna ve Syndra'ya gelen Havuz Partisi kostümlerinin yanı sıra Hemşire Akali, Doktor Kennen ve Cerrah Shen görsel güncellemeler aldı. O halde League of Legends'a gelecek yeni kostümlere ve görsel düzenlemelere yakından göz atalım.

League of Legends'a gelecek yeni Havuz Partisi kostümleri:

Havuz Partisi Taliyah - 1350 RP

Havuz Partisi Orianna - 1350 RP

Havuz Partisi Taliyah ve Orianna'nın karakter ekranı görseli:

Havuz Partisi Heimerdinger - 1350 RP

Havuz Partisi Jarvan IV - 1350 RP

Havuz Partisi Syndra - 1350 RP

Havuz Partisi Heimerdinger, Jarvan IV ve Orianna'nın karakter ekranı görseli:

Akali, Kennen ve Shen'in kostümlerine gelen görsel güncellemeler:

League of Legends yama planına göre 10.13 güncellemesi, 24 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak. Elbette önümüzdeki iki hafta içinde 10.13 yaması için PBE'ye yeni değişiklikler ve dengelemeler gelecektir. LoL sunucularının yeni güncellemenin geleceği gün içinde ne zaman bakıma gireceği henüz bilinmiyor.