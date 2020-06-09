League of Legends'ın Yenilmez Rününe Nerf Gelecek

League of Legends oyuncularının tercih ettiği en popüler rünlerden olan Yenilmez'e nerf geliyor. Koridorda uzun süre kalmayı sağlayan rünün hasar ve azami yük saysında değişiklikler yapılacak.

League of Legends şampiyonlarına ek güç sağlayan anahtar rünlerden biri olan Yenilmez, iki sezon önce 8.6 yamasıyla oyuna eklenmişti. İsabet yolunda yer alan en güçlü rün olan Yenilmez, oyuncular arasında kısa sürede popüler hale gelmişti.

League of Legends'ın oyun tasarımcısı Riot Scruffy, Yenilmez rününe nerf geleceğini açıkladı. Yapılan değişikliklerle rünün getirdiği ek hasar düşürülecek, ancak hasarın alınması için biriktirilmesi gereken yük sayısı artacak. Yani oyuncuların güçlendirmelerden yararlanmak için rakibine daha fazla saldırı yapması gerekecek.

Bazı şampiyonları koridorda Yenilmez yapan rün nerfleniyor

Yenilmez, rakip şampiyona normal saldırılar veya büyülerle hasar verilerek elde edilen yüke bağlı olarak, iyileşme ve geçici olarak ek hasar vermeyi sağlıyor. Her normal yakın saldırı ve yetenek, iki yük verirken, menzilli bir saldırı sadece bir yük veriyor. Riot Scruffy, yük başına değişken kuvvetin 2-5 aralığından 1.7-4.2 aralığına indirerek azami yük sayısını 10'dan 12'ye çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Yenilmez rününde yapılan değişiklik Renekton, Irelia veya Garen gibi yakın saldırılar kullanan ve koridorda uzun süre dayanabilen şampiyonları önemli ölçüde etkilemeyecek. Ancak değişikliğin Draven gibi nişancılarıları hedef aldığı söylenebilir. Yenilmez anahtar rünü kullanan bir Draven ile ilk eşya olarak Kanasusamış çıkmak, koridorda uzun süre hakimiyet kurmayı sağlıyordu.

Yük sayısının artırılması diğer yandan özellikle oyunun başlarında Illaoi gibi şampiyonlar için de dezavantaj olabilir. Illaoi zaten düşük saldırı hızı ve uzun yetenek bekleme süreleri nedeniyle Yenilmez yükü biriktirmekte zorlanıyordu. Oyuncular, bu tarz şampiyonlardan daha iyi yararlanabilmek için rün değişikliğine gidebilirler.