LoL 10.23 Yamasıyla Oyuna Eklenecek Kostümler Belli Oldu

Gelecek ay oyuncularla buluşacak olan League of Legends 10.23 yamasıyla birlikte oyuna eklenecek yeni kostümler belli oldu. Yamanın getireceği denge değişiklikleri ise henüz açıklanmadı.

MOBA türünün en popüler oyunları arasında yer alan League of Legends ya da kısa adıyla LoL’ün 10.22 yaması test sürecini tamamladı ve oyuncularla buluşmak üzere. Dolayısı ile gözler, LoL 10.23 güncellemesi ile gelecek yeniliklere ve değişikliklere çevrilmiş durumda.

An itibarıyla League of Legends için iki ayrı test bulunduğunu söylemek mümkün. Bunlardan ilki, Sezon Öncesi değişikliklerin yer aldığı Sezon Öncesi Test ve bu konuda daha fazla bilgi almak için Riot Games’in yayınladığı LoL 10.22 sürüm notlarına bir göz atabilirsiniz. İkinci test ise 10.23 sürümüne has değişiklikleri içeriyor.

League of Legends 10.23 ile birlikte birkaç yeni şampiyon kostümünün oyuna ekleneceğini söyleyebiliriz. Bunlar; Victorious Lucian, Zac ve Nasus için Savaş Makinesi kostümleri, Jayce, Singed ve Yorick ise için Direnç kostümleri şeklinde olacak.

Riot Games, League of Legends 10.23 için henüz bir denge değişikliği açıklamadı ancak testin ilerleyen döneminde söz konusu değişikliklerin açıklanması bekleniyor. Bu arada, League of Legends 10.23 yamasının oyunculara 11 Kasım’da yayınlanacağını da hatırlatalım.