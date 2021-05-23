League of Legends 2021 Şampiyonası Çin'de Yüz Yüze Yapılacak

Riot Games, League of Legends 2021 Dünya Şampiyonası hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre şampiyona bu yıl Çin'in Shenzhen kentinde, 60.000 kişilik bir arenada gerçekleşecek.

Kaliforniya merkezli video oyun geliştiricisi Riot Games, popüler moba oyunu League of Legends'ın Dünya Şampiyonası'nı her yıl sonbahar döneminde görkemli şovları ve sahne performansları ile gerçekleştiriyor.

Geçen yıl pandemi nedeniyle birçok büyük etkinlik ve organizasyon iptal edilirken Riot Games ise LoL 2020 Dünya Şampiyonası'nı iptal etmemiş ve Çin'in Şanghay kentinde gerçekleştirmişti. Görünüşe göre firma, bu sene de gerekli tedbirleri alarak etkinliği fiziksel ortamda gerçekleştirecek.

League of Legends 2021 Dünya Şampiyonası'nın yeri ve tarihi belli oldu:

Riot’un açıklamasına göre League of Legends 2021 Dünya Şampiyonası,6 Kasım tarihinde, Çin’in Shenzhen kentinde olacak. Henüz şampiyonada alınacak güvenlik önlemleri hakkında hiçbir bilgi verilmedi fakat ilerleyen günlerde daha fazla detay verileceği belirtildi. Riot’un gözüne kestirdiği 60.334 izleyici kapasiteli Universiade Spor Kompleksi’nin büyüklüğünü düşünecek olursak Covid-19 için oldukça yüksek güvenlik önlemleri beklemek yanlış olmaz.

Geçen yıl Şanghay’da düzenlenen şampiyonada kelimenin tam anlamıyla “kuş uçmuyordu”. Oyuncuların ve izleyicilerin güvenliği için gerekli her önlemi alan Riot Games’in bu yıl da çok daha geniş kapsamlı ve pratik önlemler alması bekleniyor.

Riot’un pandemi dönemi boyunca düzenleyeceği ikinci büyük turnuva olacak olan bu şampiyona, bütün yüz yüze e-spor turnuvalarının gidişatı etkileyebilir. Riot aslında pandemi boyunca yüz yüze etkinlikleri hiç durdurmadı ancak bu şampiyonanın bu kadar büyük olması diğer organizatörlerin, aşılar ve diğer önlemler sayesinde yavaş yavaş sanal turnuvaları terk etmesini sağlayabilir.

Eğer Riot’un önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalardan diğer organizasyonlar da yüz yüze turnuva yapacaklarını açıklarsa, bu duruma çok da şaşırmamak lazım.