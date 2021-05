Dünyanın en popüler iki MOBA oyunundan biri olan League of Legends nasıl bu kadar popüler oldu? Hemen her oyuncunun bilgisayarında yer alan LOL’ün bu denli popüler olması aslında neye bağlıydı hiç düşündünüz mü?

eSpor dünyasının en popüler oyunu League of Legends’ın bugünlere nasıl geldiği konusunda sizlerle bir içerik paylaşmak istedik. Dünyada hala en çok oynanan oyunların başında gelen Lol nasıl oldu da bu kadar popüler oldu dersiniz? Riot Games’in birçok açıdan gerçekleştirdiği stratejik ve MOBA dünyasına farklı açılardan bakışı konusuna değineceğiz.

Hemen her oyunun bilgisayarında olan, her gün genişleyen yapısıyla League of Legends, Warcraft 3 dünyasındaki DOTA’yı ve Heroes of Newerth’ı tahtından eden League of Legends’ın aslında oldukça dahice hazırlanmış ve oyuncular için gerçekten ince ince planlanmış bir yapısı var. Gelin hadi hep beraber “Nasıl bu kadar popüler oldu” bölümümüze giriş yapalım.

Bir oyun kategorisi olarak MOBA'nın ortaya çıkışıyla başlayalım:

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) aslına bakarsanız son 6,7 yıldır olan bir kavram. Önceleri Tower Defense yani TD olarak geçen oyunları oynamaya oldukça hakimdik. DOTA’nında temelinde Warcraft 3’ün ek haritalarında yer alan TD oyun mantığından geliyor.

Dota’dan sonra başlı başına bir oyun olmaya çalışan ilk MOBA oyun Riot Games’in League of Legends’ı olmuştu. Ancak LOL için 2009’da işler çok yolunda gitmiyordu keza DOTA’nın yanında oldukça garip olarak nitelendirilen bir oyun yapısı vardı. Bu konuda Heroes of Newerth bir adım öne çıkıyordu keza hem ücretli hem de DOTA’ya daha çok benziyordu. Warcraft 3’ten HoN’a geçen oyuncular “oyunun ücretli olacağı” için daha az toxic oyuncu içermesini bekliyorlardı. Ama pek öyle olduğu söylenemez. Heroes of Newerth’ın en büyük sorunu oyuncuların kontrol edilememesi ve bir oyuncunun banlandığı zaman bütün paranın boşa gitmesiydi.

League of Legends'ın 'tokatladığı' ilk oyun:

HoN bir yıl gibi kısa bir süre içinde istediği verimliliği alamadı. Bununla beraber bu süreçte bir MOBA oyun önce ücretsiz oldu ardından kapandı. League of Legends bu süreç içerisinde DOTA’dan sıkılan ve HoN’dan hayal kırıklığı yaşayan oyuncular için gerçekten bir liman oldu.

Riot Games hem DOTA’yı güncellemiş, hem eşyalar konusunda hem de harita konusunda büyük atılım gerçekleştirmişti. Farklılık arayan oyuncular için gerçekten enteresan bir deneyim sunuyordu. Düşünün Yurnero oynuyorsunuz ama karakterinizin görüntüsü hep aynı. Bir anda en sevdiğiniz şampiyona kostüm alabilir hale geliyorsunuz.

Rakiplerine göre daha hızlı, daha kolay, daha renkli bir oyun olduğundan sevildi:

Bildiğiniz üzere DOTA çok daha karanlık ve zor bir oyun dünyasıydı. Bu noktada Riot Games’in yaptığı “DOTA oynayamayan oyuncular ne istiyor?” sorusu gerçekten oyunun büyümesini sağladı. DOTA el kombinasyonu ve şampiyon yeteneklerini kombolamak konusunda gerçekten ciddi bir emek istiyordu. Bununla beraber çantanızdaki aktif eşyaları kullanmak için ek programlara ihtiyaç duyuyordunuz.

Riot Games, League of Legends’ı tasarlarken gerçekten kullanıcı deneyimi konusunda ciddi çalışmalar yapmış olacak ki; “MOBA herkes içindir” gibi bir mottoyla hareket ettiler. Kendi minyonlarınıza Deny yapamıyorsunuz, minyonları bloklayamıyorsunuz, koridorlarda rakiplerinizle karşılaşıp ondan daha fazla minyon öldürüp, güzel bir buildle oyunu kazanmaya çalışıyorsunuz. Rakibinizle oyun başında farkı açar da koridoru kazanırsanız ortalama 25 dakika içinde oyunu bitirebiliyorsunuz. Bu noktada baktığınızda ortalama 40/60 dakika arası oynama süresi olan DOTA’dan daha hızlı bir sistematiğe sahip.

IceFrog Blizzard’ın kapılarında yatarken, League of Legends kostüm satışlarından zengin oldu:

Garibim IceFrog Blizzard’a DOTA’yı satmaya çalışırken, Riot Games bir anda büyüyen oyuncu kitlesine şampiyon kostümleri satmaya başlamıştı. Kendi oyuncu kitlesini kaybetmeye başlayan DOTA pek çok açıdan sürekli geliştirilen League of Legends’ın gerisinde kalmaya başladı. Bir yanda Warcraft alt yapısına mecbur DOTA diğer tarafta oyunu istediği gibi geliştiren League of Legends.

Oyuncular en sevdikleri şampiyonlara istedikleri kostümleri alabilir hale geldiler bu da şampiyonlara karşı oluşan sempatiyi arttırdı. Bir oyunda sevdiğiniz bir karakteri ne kadar kişiselleştirebilirseniz o kadar sahiplenirsiniz. Oyuncu deneyiminin en büyük parçası “kişiselleştirilmiş profiller”dir. Riot Games bu noktada gerçekten büyük bir atılım gerçekleştirdi ve kazanan taraf oldu.

Patlayan Cosplay akımı League of Legends’ın reklamı oldu

Dünya çapında patlayan cosplay akımı sayesinde birçok oyuncu League of Legends cosplayleri yapmaya başladı. Türkiye ve dünyada pek çok oyun fuarında LOL karakterlerini canlı canlı görmeye başladık. Bu da League of Legends hakkında fikri olmayanları bile etkiledi.

Riot Games burada bir atılım yaparak kendi Cosplayerlarını tutmaya başladı. Lol’ün pazarlama ekibi bu noktada iyi bir çalışma yaparak cosplay piyasasındaki en iyi cosplayerları tutarak hepsine League of Legends cosplayi yaptırdı. Böylelikle bir anda LOL viral olmuş oldu.

Dünyada eSpor’u büyüten firma Riot Games oldu:

ESL’le başlayan ortak turnuvalar ve organizasyonlar büyük çaplı etkinliklere dönüşmeye başladı. Online turnuvalar yerlerini offline turnuvalara bırakıyor ve ESL, Riot Games iş birliğiyle eSpor büyüme başlıyordu. League of Legends hem verdiği ödüller hem de devasa izleyici kitlesi sayesinde gittikçe popüler bir hale geliyordu. Oyunu oynayan herkes ESL turnuvalarına katılarak iyi bir eSpor’cu olacağını düşünmeye ve oyun oynayarak para kazanabileceğini düşünmeye başladı.

Bu noktada Riot Games kendi turnuvalarını düzenleyerek hem topluluğunu kontrol altına aldı hem de League of Legends globalleşen bir oyun haline geldi. eSpor oyuncuları Lol sayesinde dünyayı geziyorlar ve tüm dünya tarafından tanınıyorlardı. Düşünsenize iyi bir Lol oyuncusuysanız neden eSporcu olup dünyayı dolaşmayasınız? Kısacası Riot Games eSpor’un öncüsü ve büyütücüsü olarak hem bir sektör yarattı hem de kendi oyununu popülerleştirdi.

League of Legends yayıncı piyasasını da destekledi

Riot Games’in bu konudaki en büyük atılımı Twitch.TV yayıncılarını desteklemek. Tüm dünyada Twitch.TV yayınlarını ve YouTube içerik üreticilerini destekleyerek oyunun büyümesine büyük olanak sağladılar. Yayıncıları ve içerik üreticilere promosyon göndermek, onları turnuvalara çağırmak hatta eSporcuları yayın açmaları konusunda teşvik etmek nereden bakarsanız bakın harika bir strateji.

Bizler sevdiğimiz yayıncıların League of Legends yayınlarını izlerken, arkada aslında kocaman bir endüstri çalışıyordu. Akıllıca çalışan stratejiler League of Legends’ın büyümesini destekledi ve günümüzde olduğu noktaya hazırladı.

Hileciye, hesap satana, boost yapana yaptırana ve toksik oyunculara yer yok:

League of Legends’ı seven oyuncular zannedersek ters psikolojiden gerçekten etkileniyorlar. Banlandığınız bir oyuna daha fazla zaman ve emek vermek gerçekten büyük sabır gerektirir. LOL oyunculara oyun oynamayı öğreten ve nasıl daha sakin kalmaları gerektiğini anlatan enteresan bir yapıya sahip.

Riot Games kendi kurallarını hiç çiğnememesi ve verdiği kararlara sadık kalarak sağlam duruşuyla gerçekten başarılı işlere imza attı. Sadık oyuncularının huzurlu oyun deneyimini sağlamak amacıyla çoğu zaman Riot Games çalışanlarını bile aktif oyunlar içinde görebiliyordunuz. Zamanla yapay zekaya dayalı ceza mekanizmasını geliştirmesi sayesinde League of Legends daha relax bir oyun haline geldi.

Aslına bakarsanız birçok açıdan League of Legends’ın günümüz dünyasında nasıl popüler olduğunu işlemeye çalıştık. Özellikle DOTA’nın kendi canavarını yaratması günümüzün en çok oynanan oyununun doğmasına neden oldu. 11-12 yılda oldukça başarılı işlere imza atan ve günümüz oyun dünyasına şekil veren League of Legends ve Riot Games’i buradan kutlamak gerekli.

YAZAR NOTU: Jax'ın oyundan kaldırılıp döndüğü ve Dodge runeleriyle ölmediği zamanları hatırlayanlar Webtekno Discord kanalından beni bulun!

