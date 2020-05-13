League of Legends'a Astronot Temalı Üç Yeni Kostüm Geliyor

Riot Games, League of Legends'ın yeni astronot temalı kostümlerini tanıttı. Bard, Gnar ve Poppy için gelecek olan üç astronot kostümü, şampiyonlara yepyeni bir görünümün yanı sıra eğlenceli animasyonlar getirecek.

League of Legends'ın yıllarca popüler bir oyun olarak ilgi çekici kalmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri de kostümler oldu. Oynanışa ve şampiyonlara herhangi bir avantaj sağlamasa da farklı animasyonlara sahip yeni ve farklı görünümler, oyunculara daha kişisel karakterler sunuyor.

Riot Games, yeni kostümler söz konusu olduğunda, bazı şampiyonlara diğerlerine göre öncelik verdiği gerekçesiyle sık sık eleştiriliyordu. Geliştirici bu kez eleştirileri dinledi ve Bard, Gnar ve Poppy için astronot temalı üç yeni kostüm ortaya koyarak farklı bir yaklaşım izledi. PBE sunucularına gelen yeni kostümler sıra dışı bir görünümün yanı sıra ve eğlenceli animasyonlara sahip.

Poppy, Bard ve Gnar'a astronot temalı kostümler yolda

Astronot Poppy, şimdiye kadarki en sevimli geri dönüş animasyonlarından birine sahip. Minik kahramanımız, üsse geri dönerken büyük çekicini üç küçük uzaylıyı uzay gemilerine geri göndermek için kullanıyor. Ayrıca, ultisi artık çekiç yerine büyük bir roketin yerden çıkarak rakipleri uzaklaştırmasını sağlıyor.

Tıpkı Poppy gibi, Gnar'ın geri dönüş animasyonunda yukarıda belirtilenle aynı. Ancak yardımsever Poppy'nin aksine Gnar, acımasız bir canavar olarak uçan daireyi yiyor. Ayrıca yaratık sevimlilikten daha uzak ve bir uzaylıyı andırıyor.

Bard, çok uzun zamandır yeni kostüm almayan destek şampiyonlarından biriydi. Astronot Bard, eksiksiz bir görsel revizyon ve yeni animasyonları sayesinde oynamayı sevenler için daha keyifli bir tercih olacak. Astronot Bard'ın micinleri uzaylı formunda ve sağlık sunakları uçan daire şeklinde karşımıza çıkıyor.

Yeni astronot kostümleri büyük olasılıkla 28 Mayıs için planlanan 10.11 yamasıyla oyuna dahil olacak. Kostümlerin fiyatları hakkında henüz bilgi gelmedi ancak görsel değişikliklere bakılırsa her birinin 1350 RP olması bekleniyor.

League of Legends'ın astronot temalı yeni kostümleri: