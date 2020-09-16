League of Legends’ın Ejderha Temalı Kostümlerine İlk Bakış

League of Legends oyununun geliştiricisi olan Riot Games, MOBA türünün en popüler temsilcisi için yeni efsanevi kostümleri duyurmuştu. Kostümlerin nasıl gözüktükleri de ortaya çıktı.

Yıllar önce hayatımıza giren League of Legends, MOBA türünün belki kurucusu değildi ancak türün çok geniş kitlelere ulaşmasının öncüsü olmuştu. O günden bu yana geçirdiği değişimler ve eklediği yeni içeriklerle oyun uzun yıllardır zirvedeki yerini korumayı başarıyor. Son olarak oyundaki yeni “Dragonmancer” (Ejderbaz?) kostümleri duyurulmuştu.

League of Legends’in resmi hesaplarından yapılan paylaşımlar ile yeni efsanevi kostümler de tanıtılmış oldu. Seriye aşina olanların bildiği üzere efsanevi kostümler seçildiğinde, şampiyonların yeteneklerinin görüntüsü de değişikliğe uğruyor.

Yeni efsanevi kostümler geliyor

İlk olarak Lee Sin’in yeni bir kostüme kavuşacağı açıklanmıştı. Böylece popüler şampiyon toplamda 13. yeni kostümüyle en çok farklı kostüme sahip 5 kahramandan biri olacak. Ayrıca Ashe, Brand ve Aurelion Sol de yeni birer efsanevi kostüm edinecek.

Sett de kendi ejderha temalı kostümüne kavuşacak. Ek olarak karaktere bir de prestige edition kostüm gelecek. Oldukça yeni bir karakter olan Sett’in yalnızca 1 adet farklı kostümü bulunuyordu. Böylece yeni kostümü olmayan tek karakter olan Samira’nın durumu değişmemiş olacak.

Yeni gelecek kostümlerde Lee Sin, yıldırım ejderhası temalı görsellere kavuşacak. Ashe ise peri temalı bir kostümle oyunda yer alacak. Brand’in ejderha konsepti sonsuzluk üzerine olurken Aurelion Sol ise Lee Sin gibi fırtına temalı bir konseptle gelecek. Sett ise obsidyen konseptiyle karşımıza çıkacak.

Kostümlerin çıkış tarihi bilinmiyor

Şu an için Riot Games’ten gelmiş olan herhangi bir kesin çıkış tarihi yok. Yine de bir sonraki güncelleme olan 10.20 güncellemesinin ardından yeni kostümleri çok da uzun süre beklemeyeceğimiz nerdeyse kesin. LoL’ün güncelleme takvimine göre bir sonraki ek paket ise 30 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak. Yine de oyunun PBE (halka açık beta) testlerine bu hafta girmesi bekleniyor.

League of Legends oyunu için yaratılan evren, Teamfight Tactics ve Legends of Runeterra gibi oyunlara da arka plan oluşturmuştu. Riot Games bu evrende geçen hikayeleri daha uzun süre anlatmaya devam edecektir.