League of Legends (LoL) Kayıt Olma ve İndirme Nasıl Yapılır?

Leauge of Legends nam-ı diğer LoL için üyelik ve kurulum bilgilerini aktardığımız rehberimizle karşınızdayız. Sizlerde oyuna üye olmak ve MMORPG keyfini yaşamak için rehberimizde bulunan adımları takip edebilirsiniz.

Riot Games'in 27 Ekim 2009'da duyurduğu ve bir zamanlar rekorlar kıran MMORPG oyunu League of Legends son zamanlarda PUBG, Fortnite ve Call of Duty: Warzone gibi battle royale oyunların yanında popülerliğini biraz yitirmiş olsa da hala oyuncuların gözdesi olmaya ve MMORPG türünde Riot Games'in göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Eğer siz de MMORPG oyunlardan vazgeçemeyenlerdenseniz sizleri League of Legends üyeliği ve kurulumu nasıl yapılır, sistem gereksinimleri neler gibi soruları yanıtladığımız rehberimizle başbaşa bırakalım.

League of Legends Sistem Gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10

İşlemci: 3 GHz işlemci

Ram:2 GB RAM

Harddisk: 12 GB boş sabit disk alanı

Ekran Kartı (GPU): Shader 2.0b uyumlu ekran kartı

DirectX: DirectX v9.0c veya daha üstü

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10 (tavsiye edilen)

İşlemci: 3 GHz çift çekirdekli işlemci

Ram:4 GB RAM

Harddisk: 16 GB sabit disk alanı

Ekran Kartı (GPU): Nvidia GeForce 8800 veya AMD Radeon HD 5670 ve üstü

DirectX: DirectX v9.0c veya daha üstü

System Requirements Lab. isimli firmanın sunduğu ücretsiz bir test programı olan 'Can You Run It ?' sayesinde b urada bulunan linkten bilgisayarınızın bu oyunu çalıştırıp çalıştıramayacağını test edebilirsiniz.

League of Legends Üyeliği Nasıl Yapılır?

Adım #1: Üyelik için buradaki resmi internet sitesini açın,

Adım #2: Bölge seçiminizi yapın.

Adım #3: E-posta adresinizi girin.

Adım #4: Doğum tarihi bilgisini girin.

Adım #5: Kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

Adım #6: Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını kabul edin.

Adım #7: Önünüze çıkan reCAPTCHA'yı tamamlayın.

Adım #8: 'Windows İçin İndir' butonuna tıklayın.

Adım #9: League of Legends kurulumunu gerçekleştirin.

kurulumunu gerçekleştirin. Adım #10: Riot Hesabı'nızla giriş yapın.

1. Adım: Bölge Seçimi ve Üyelik

İlk olarak sağ üstte bulunan kısımdan bölge seçimini yapıp ardından sayfanın ortasında yer alan e-posta adresimizi girerek başla butonuna tıklayın.

2. Adım: Doğum Tarihi Bilgisi

Ardından doğum tarihi bilgisini gün ay yıl şeklinde belirilen alana girin.

3. Adım: Kullanıcı Adı ve Şifre

Kullanıcı adı ve şifre girişinizi yapın. Ardından girdiğiniz şifreyi tekrarlayarak kullanım koşulları ve gizlilik politikasını kabul edip ileri butonuna tıklayın. Önünüze çıkan reCAPTCHA'yı tamamlayıp sonraki adıma geçin.

4. Adım: Kurulum

İşte bu kadar! Artık League of Legends'i indirmek için tek yapmamız gereken 'Windows İçin İndir' butonuna tıklamak.

5. Adım: Oyuna Giriş

İndirmiş olduğunuz kurulum dosyasını çalıştırıp League of Legends kurulumunu gerçekleştirin Kurulum bittikten sonra ana ekrandan League of Legends kısayoluna tıklayarak oyunu açın. Son olarak da gelen ekranda Riot Hesabı'nızla giriş yaparak oyuna başlayabilirsiniz. Oyunun başlangıcında strateji oyunlarına aşina olmayan birisi kendini karmaşık bir dünyada bulacak ancak alışmak zor olmayacak. Zaten oyunun hızlı yapısı ve rekabetçi oyun anlayışı sayesinde vaktin nasıl geçtiğini bile anlamayacaksınız. Şimdi tek yapmanız gereken bilgisayarınızın başına geçip arkadaşlarınızla bu keyifli maceranın tadını çıkarmak.