League of Legends Oyunları Steam'e Fark Attı

League of Legends’ın liderlik ettiği bir evrene ait 5 Riot Games oyunu, aylık 180 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı. League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics ve Fight for the Golden Spatula; dijital oyun dağıtım platformu Steam’i bu alanda 60 milyon kullanıcıyla geride bıraktı.

Steam, dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım servisi olarak biliniyor ve kullanıcı sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu artışın hızını 2019 yılında 95 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısının 2020’de 120 milyona ulaşmasından anlayabiliriz. Ancak mağazasında binlerce oyun bulunan Steam, buna rağmen çok sevilen bir evrenden birkaç çevrimiçi oyunun aktif kullanıcı sayısının bayağı gerisinde kalmış durumda. League of Legends’ın öldüğü ve eskisi kadar popüler olmadığına dair muhabbetlere denk gelmişsinizdir. Oyun yeni olmadığı için eskisi kadar konuşulmadığı doğru, ancak son verilere bakacak olursak LoL ve aynı evrende geçen birkaç oyunun aktif kullanıcı sayısı hiç olmadığı kadar yüksek. Hatta öyle ki, mağazasındaki yaklaşık 10 bin oyunla milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Steam, büyük farkla LoL evrenine ait 5 oyunun gerisinde kalmış durumda. Arada 60 milyon kullanıcı fark var Riot Games, bugün paylaştığı bir tweet’le aylık 180 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşıldığını duyurdu. Şirket hangi oyunları kastettiğini açıkça belirtmeyince sosyal medya kullanıcıları doğal olarak bu soruyu sordu. Riot Games ise bu sayının LoL evrenine ait League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics ve Fight for the Golden Spatula oyunlarına ait olduğunu açıkladı. İLGİLİ HABER 'PlayStation PC' Markası, Steam’de İlk Kez Ortaya Çıktı: İşte Tüm Detaylar Steam, şu anda aylık 120 milyon aktif kullanıcıya sahip bir platform olarak kendi sektöründe lider konumunda. Bu tahtın el değiştirmesi ise pek kolay görünmüyor. Ancak Bir avuç oyunun böylesi bir platftormu 60 milyon kullanıcıyla geride bırakması da bir hayli ilginç. Steam eğer bu oyunları bünyesinde barındırıyor olsaydı, kim bilir aylık kullanıcı sayısı kaç milyona ulaşacaktı?

Kaynak : https://www.pcgamer.com/with-180-million-players-league-of-legends-games-have-more-active-users-than-steam/

9 4 2 0 0