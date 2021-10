PlayStation PC Markası, Steam’de İlk Kez Ortaya Çıktı

Sony’nin PlayStation markasını PC’ye taşıma çalışmaları; en büyük özel oyunu God of War’ın Steam’de ön satışa çıkması ile zirveye ulaşmıştı. Ancak Sony tarafından atılan yeni bir adım, PlayStation’ın PC’ye adeta çıkarma yapacağını doğrular nitelikte.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen PlayStation 5, günümüzün en yüksek performanslı oyun makinelerinden birisi olarak hayatımıza girdi. Ancak gerek stok sorunları gerek az sayıdaki özel oyun sebebiyle ciddi eleştirilere maruz kalıyor. Diğer taraftan Sony’nin PlayStation markasını uzun yıllar yaşatabilecek planları da var: Yılların rakibi PC üzerinde kalıcı ortaklıklara imza atmak.

PC tarafının en güçlü temsilcisi Steam ise bu konuda Sony, yani PlayStation oyunları için en büyük pazar yeri konumunda. Hatta Days Gone gibi bazı PlayStation özel oyunlarının “PlayStation Mobile” markası ile Steam’de yer almıştı. Nitekim bu yayıncı markasındaki “Mobile” takısı, PlayStation’ın uzun vadeli planlarına uygun görünmüyordu.

Steam’deki PlayStation Mobile markası tarihe karışmak üzere, yerini de PlayStation PC alıyor:

Steamdb’de yer alan bilgilere göre PlayStation PC adındaki bu yeni yayıncının listesinde, daha önce PlayStation’a özel olarak yayınlanmış HELLDIVERS ve bir ek paket, GUNS UP!, Everybody’s Gone to the Rapture ve tabii ki Days Gone yer alıyor.

Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde Steam üzerinden PC’ye geleceği kesinleşen 2018 yapımı God of War’ın yayıncısı hâlâ PlayStation Mobile olarak görünüyor. Ancak bu durumun yakın zamanda değişmesi kuvvetle muhtemel.

Sony, yakın gelecekte Steam’de oyun yayınlamak yerine 'Steam’e rakip bir platform' üzerinde çalışabilir:

Nasıl sosyal medyanın kalesi Facebook ise oyun tarafında PC’nin kalesi de Steam. Dolayısı ile Sony’nin doğrudan Steam ve benzeri bir istemci ile PC pazarına girmesi; Epic Games’in de dahil olduğu çetin bir rekabet ortamına dalmak demek. Diğer taraftan firma zaten PlayStation Now adıyla uzun bir süredir yapıyor. Ancak Steam veya Epic Games'e rakip olabilecek kalıcı bir çözüm bulamadı; çünkü PlayStation’ın günümüzdeki odak noktası, kendi özel donanımına yönelik Spider-Man, God of War gibi güçlü markalar üretmek.

Diğer taraftan Nvidia’nın GeForce Now sistemi ile başını çektiği bulut oyun ekosistemi, hem konsol hem de PC’nin donanım avantajını ortadan kaldırmaya çok yakın. Bulut sistemleri günümüzde yaygınlaşmamış olsa da 5G ve yeni nesil fiber altyapılar sayesinde, daha çok insanın yüksek hızlı internete kavuşacağı gelecekte popüler olabilir. Dolayısı ile PlayStation markasını artık fiziksel donanımlarıyla değil; daha yüksek sayıda özel oyun sunan bir bulut oyun sistemi olarak anabiliriz.

Yeni PlayStation PC markası, gelecekteki tüm bu ihtimallere kapı aralıyor. Konuyu bir başka yazıda daha uzun soluklu şekilde değerlendireceğiz, takipte kalın...