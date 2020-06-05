LoL'ün Volibear Karakteri, Çok Sevilse de Maç Kazandıramıyor

Riot Games'in yenileyip yeniden hizmete sunduğu LoL karakteri Volibear'ın güncelleme sonrası istatistikleri belli oldu. İstatistikler, Volibear'ın oyuncular tarafından en çok seçilen karakterlerden bir tanesi olduğunu ancak bu karakterin kazanma oranının hala beklentilerin altında kaldığını ortaya koyuyor.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Riot Games, yıllar önce piyasaya sürdüğü League of Legends (LoL) oyunu ile milyonlarca oyuncuyu peşinden sürükledi. Oyuna kattığı yeniliklerle de çoğu zaman oyunseverlerden tam not alan şirket, ayrıca oyuna düzenli aralıklarla yeni karakterler ekliyor ve bu karakterlerle oyuncuların LoL'e olan ilgisini yüksek tutmaya çalışıyor.

Ortaya çıkan son istatistikler, kısa bir süre önce LoL oyuncularının hizmetine yeniden sunulan Volibear isimli bir karakterin istenildiği kadar güçlü olmadığını ortaya koyuyor. Çünkü istatistiklere göre LoL oyuncuları, Volibear'la oyundaki en düşük kazanma oranlarından birine sahipler.

Aslına bakacak olursak Volibear'ın kazanma oranı, özellikle de son 24 saatlik periyotta yükselmeye başladı. İstatistiklere göre Volibear, girdiği karşılaşmaların yüzde 47.10'unu kazanıyor. Bu durum, Volibear için iyi gibi görünse de oyun geneli için pek iç açıcı değil.

Oyuncular, Volibear'ın potansiyelini beğendiler

İstatistiklere göre LoL oyuncuları, Volibear'ı seviyorlar. Çünkü LoL oyuncularının yüzde 17.76'sı bu karakteri sık sık tercih ediyor ve karakterin tercih edilme oranı diğer karakterlerden hayli fazla.

Riot Games, oyundaki karakterlerin çıkış ya da yenilenme süreçleri ile ilgili spesifik bir yol haritası izliyor. Bu sayede karakterlerin oyun içerisindeki dengesi kısa vadede sağlanmış oluyor. Şirketin yaptığı son karakter düzenlemelerinden bir tanesi de Volibear'dı ve şirket, bu karakteri oyunculara tekrardan sevdirmiş gibi görünüyor.