League of Legends'ın Sonraki Şampiyonu Yone Olacak İddiası

League of Legends’ın geçtiğimiz gün açıklanan yeni destek şampiyonu Lillia’nın ardından çıkaracağı yeni şampiyon hakkında önemli bir iddia atıldı. Legends of Runeterra’da ortaya çıkan bir karta göre LOL’e gelecek bir sonraki şampiyon Yasuo’nun kardeşi Yone olacak.

Son dönemde yeniden geniş oyuncu kitlelerine ulaşmaya başlayan League of Legends, kısa süre önce tanıttığı destek şampiyonun ardından çıkma ihtimali bulunan bir sonraki şampiyonu da ortaya çıktı. Yasuo’nun abisi olarak bilinen Yone’un Legends of Runeterra’da kartının çıkmasının ardından pek çok kullanıcı LOL’e gelecek bir sonraki şampiyonun Yone olacağını düşünmeye başladı.

Reddit ve League of Legends’ın resmi forumlarında fazlasıyla konuşulmaya başlayan Yone’un yeni şampiyon olarak geleceğinin düşünülmesinin arkasında bir önemli açıklama daha bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde League of Legends topluluk sayfasında paylaşılan bir yazıda, Lillia’dan sonra gelecek şampiyonun Lonia’lı durdurulamaz güçte bir şampiyon olduğu açıklanmıştı.

Resmi açıklama gelmedi

Şu anda her şey Yone’un yeni şampiyon olacağını gösterse de Riot Games’ten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu sebeple tüm bu açıklamalar şu an için iddia olarak kalacaktır. Ayrıca forumlarda ortaya çıkan bazı iddialara göre Yone, League of Legends’a bir şampiyon olarak gelmeyecek, çünkü bu karakter kardeşi Yasuo tarafından öldürülmüş olacak. Bu iddiaya göre Yone, Legends of Runeterra’da kart olarak kalmaya devam edecek.

Peki sizce Yone League of Legends’a bir şampiyon olarak gelir mi? Ya da Yone’u bir şampiyon olarak görmek ister misiniz? Şu an için ne olacağı bilinmez, ancak ne olursa olsun oyunun hikayesine büyük katkı sağlayacak bir şampiyonla karşılaşacağız.