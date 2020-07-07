League of Legends’ın Yeni Şampiyonu: Düşlerin Çobanı Lillia

Uzun zamandır süren tartışmalar son buldu ve League of Legends’a gelecek yeni şampiyon, resmi ağızdan açıklandı. Sihirdarlar vadisinde rakiplerini üzecek yeni şampiyon, Düşlerin Çobanı Lillia oldu.

Milyonlarca kişiden oluşan oyuncu tabanıyla oyun dünyasının en güçlü isimlerinden League of Legends, her geçen güncellemeyle yeni içeriklere, oynanış elementlerine ve şampiyonlara kavuşmaya devam ediyor. Oyunun geliştiricisi Riot Games, bu kez oyuna getireceği yeni bir şampiyonla karşımıza çıktı.

Geçtiğimiz gün hazırladığımız bir haberde League of Legends’a ormancı rolünde oynayacak yeni bir şampiyon ekleneceğini sizlerle paylaşmıştık. Yalnızca güçlü bir iddia olarak ortaya çıkan bu haber, bugün Riot Games’in paylaşımlarıyla birlikte kesinliğe kavuştu. Gelin, League of Legends’ın yeni ormancı şampiyonuyla tanışalım.

LoL’ün yeni ormancısı: Lillia

League of Legends’ın yeni ormancısı, gayet tatlı gözüken Lillia isimli bir ‘düş geyiği’ olacak. Şampiyonun yetenekleri de ana olarak ‘düş’ konsepti üzerine tasarlanmış durumunda. Peki Lillia’nın yetenek dizilimi nasıl olacak? Düşlerin Çobanı Lillia’nın yetenek dizilimi şu şekilde oyunda yer alacak:

Pasif: Düş Dalı

Lillia'nın yetenekleri Düş Tozu uygulayarak bir süreliğine hedefin azami canının belli bir bölümüne eşdeğer büyü hasarı verir.

Q - Çiçek Açtıran

Lillia dalını havada sallayarak yakınındaki rakiplere büyü hasarı verir. Dairenin dış kısmında yer alan rakipler gerçek hasar alır. Saldırısı isabet ettiğinde, Lillia hareket hızı kazanır.

W: Dikkat Et! İik!

Lillia başının üstünden bir Dönertohum fırlatarak rakiplere büyü hasarı verir ve onları bir süreliğine yavaşlatır. Eğer Lillia'nın Dönertohum'u ıskalarsa bir rakiple veya yüzey şekliyle çarpışana dek yuvarlanmaya devam eder.

E: Dönertohum

Lillia rakiplerini bir ninni etkisi altında bırakır ve Düş Tozu'ndan etkilenen hedefleri gitgide daha da yavaşlatarak bir süreliğine uyutur. Rakipler hasar alarak uyandığında fazladan büyü hasarı alır.

R: Mışıl Mışıl

Lillia rakiplerini bir ninni etkisi altında bırakır ve Düş Tozu'ndan etkilenen hedefleri gitgide daha da yavaşlatarak bir süreliğine uyutur. Rakipler hasar alarak uyandığında fazladan büyü hasarı alır.

Lillia şampiyon önizlemesi:

Riot Games, yeni şampiyonun önizleme videosunun yanı sıra her zaman olduğu gibi şampiyonun gerçek dünyaya nasıl geldiğini de anlatan bir yazı paylaştı. Riot Games tarafından paylaşılan bu yazı içinde Lillia’nın yaratılış sürecini, karşılaşılan zorlukları ve şampiyonun hikayesini öğrenebilirsiniz. Yeni şampiyon Lillia, 10.15 yamasıyla birlikte oyundaki yerini alacak.