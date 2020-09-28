Devam etmekte olan Dünya Şampiyonası için bir sosyal medya etkinliği başlatan League of Legends, oyuncuları Türkiye'nin ilk dijital espor müzesini oluşturmaya davet ediyor.

MOBA türünün en popüler oyunlarından League of Legends, şu sıralar dünyanın en iyi LoL takımının belirleneceği Worlds (Dünya Şampiyonası) etkinliğine odaklanmış durumda. 25 Eylül Cuma günü ön eleme aşamasıyla resmen başlayan etkinlik boyunca Türkiye’nin ilk dijital espor müzesi de oluşturulacak.

Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "Ele Geçir Etkinliği'yle Türkiye'de esporun ilk dijital müzesini birlikte kuruyoruz! 40 gün boyunca 20 sosyal medya görevini yap, RP’leri ve Dünya Şampiyonası Kapüşonlusu kazan, içeriklerin müzede yer alsın!" ifadeleri kullanıldı.

League of Legends’ın geliştiricisi olan Riot Games tarafından aktarılan bilgilere göre 21 Eylül-1 Kasım tarihleri arasında LoL Espor Twitter ve etkinliğin web sitesi olan elegecir.com üzerinden oyunculara belirli görevler sunulacak. Oyuncular, belirlenen konu ve zaman aralığında #EleGeçir ve Worlds2020 etiketlerini kullanarak Twitter’da paylaşımda bulunacaklar.

Her görev gününde popüler LoL yayıncıları, Worlds 2020 sunucuları ve Riot Games çalışanları, 20 gönderi belirleyecekler ve bu gönderilerin sahipleri 840 RP hediye alacak. Ayrıca RP alan kullanıcılar, liderlik tablosunda da 100 puana sahip olur. 1 Kasım tarihinde liderlik tablosunun en üstünde yer alan 10 kişi, Dünya Şampiyonası kapüşonlusu kazanacak.

Riot Games’in açıklamasına göre gerçekleştirilen dijital etkinlikler ile LoL oyuncuları, sosyal medyayı ‘ele geçirecek’ ve böylece Türkiye'nin ilk dijital espor müzesi kurulacak. Söz konusu müzenin 40 günlük etkinlik sona erdikten sonra 1 Aralık 2020 tarihine kadar açık kalacağı ifade ediliyor.