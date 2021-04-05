Dünyanın ilk sıvı soğutuculu akıllı telefonu olmaya hazırlanan Lenovo Legion 2 Pro, 8 Nisan’da resmi olarak tanıtılmayı bekliyor. Çin’in meşhur sosyal medya platformu Weibo’da Lenovo son birkaç gündür ciddi açıklamalarda bulunuyor.

Akıllı oyuncu telefonları piyasasına yeni telefonuyla bir hışımla tekrar giriş yapacak Lenovo ilkleri oluşturacak. Çift fanla soğutulan bir sıvı soğutma sistemine sahip olacağını doğruladığı Lenovo Legion 2 Pro’nun onaylanan diğer özellikleri de göz dolduruyor.

Oyun performansının öne çıkacağı akıllı telefonun, video çekim kalitesi ve süresiyle de fark yaratması bekleniyor. Özellikle soğutma sistemi nedeniyle telefonun video çekim süresince soğuk kalması bekleniyor. Bu da birçok fenomen ve akıllı telefon fotoğrafçısının bu Lenovo Legion 2 Pro’ya ilgi duyacağını gösteriyor.

Lenovo Legion 2 Pro özellikleri

İşlemci: Snapdragon 888

Snapdragon 888 Ekran: 6,92 inç, 144 Hz AMOLED

6,92 inç, 144 Hz AMOLED Dokunmatik Örnekleme: 720 Hz

720 Hz RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 64/128/256/512 GB

64/128/256/512 GB Video: 4K 120 FPS, 8K 30 FPS

4K 120 FPS, 8K 30 FPS Arka Kamera: 64 megapiksel ana kamera (diğer kameralar henüz belli değil)

64 megapiksel ana kamera (diğer kameralar henüz belli değil) Ön Kamera: 44 megapiksel

44 megapiksel Bağlantı: 5G

5G Hızlı Şarj: 90 W

90 W Pil: 5500 mAh

Lenovo Legion 2 Pro şu anda öne çıkan özelliklerine bakıldığında oldukça ciddi bir performans sunacak gibi duruyor. Bununla beraber, kameralarının henüz tam olarak açıklanmamış olması “Lenovo” son dakika golü atabilir mi sorusunu da sordurmuyor değil. 4K 120 FPS ve 8K 30 FPS video çekim yapmak isteyenler mecburen telefonun 512 GB depolama alanlı versiyonunu tercih edecekler gibi.

Bununla beraber üzücüdür ki bu telefonun Türkiye’de olması beklenmiyor. Daha önce Türkiye’de Lenovo telefonların ilgi görmemesi nedeniyle Legion 2 Pro raflarda yer bulamayabilir. Şu anda fiyatı belirtilmeyen telefonun ortalama bir amiral gemisi akıllı telefon kadar olması bekleniyor.