Lenovo Legion 2 Pro Bomba Gibi Geliyor: 144 Hz Ekran, 90 W Hızlı Şarj ve Dahası

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Dünyanın ilk sıvı soğutuculu akıllı telefonu olmaya hazırlanan Lenovo Legion 2 Pro, 8 Nisan’da resmi olarak tanıtılmayı bekliyor. Çin’in meşhur sosyal medya platformu Weibo’da Lenovo son birkaç gündür ciddi açıklamalarda bulunuyor.

Akıllı oyuncu telefonları piyasasına yeni telefonuyla bir hışımla tekrar giriş yapacak Lenovo ilkleri oluşturacak. Çift fanla soğutulan bir sıvı soğutma sistemine sahip olacağını doğruladığı Lenovo Legion 2 Pro’nun onaylanan diğer özellikleri de göz dolduruyor.

Oyun performansının öne çıkacağı akıllı telefonun, video çekim kalitesi ve süresiyle de fark yaratması bekleniyor. Özellikle soğutma sistemi nedeniyle telefonun video çekim süresince soğuk kalması bekleniyor. Bu da birçok fenomen ve akıllı telefon fotoğrafçısının bu Lenovo Legion 2 Pro’ya ilgi duyacağını gösteriyor.

Lenovo Legion 2 Pro özellikleri

Lenovo Legion 2 Pro Özellikleri

  • İşlemci: Snapdragon 888
  • Ekran: 6,92 inç, 144 Hz AMOLED
  • Dokunmatik Örnekleme: 720 Hz
  • RAM: 16 GB
  • Depolama: 64/128/256/512 GB
  • Video: 4K 120 FPS, 8K 30 FPS
  • Arka Kamera: 64 megapiksel ana kamera (diğer kameralar henüz belli değil)
  • Ön Kamera: 44 megapiksel
  • Bağlantı: 5G
  • Hızlı Şarj: 90 W
  • Pil: 5500 mAh

Lenovo Legion 2 Pro şu anda öne çıkan özelliklerine bakıldığında oldukça ciddi bir performans sunacak gibi duruyor. Bununla beraber, kameralarının henüz tam olarak açıklanmamış olması “Lenovo” son dakika golü atabilir mi sorusunu da sordurmuyor değil. 4K 120 FPS ve 8K 30 FPS video çekim yapmak isteyenler mecburen telefonun 512 GB depolama alanlı versiyonunu tercih edecekler gibi.
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Bununla beraber üzücüdür ki bu telefonun Türkiye’de olması beklenmiyor. Daha önce Türkiye’de Lenovo telefonların ilgi görmemesi nedeniyle Legion 2 Pro raflarda yer bulamayabilir. Şu anda fiyatı belirtilmeyen telefonun ortalama bir amiral gemisi akıllı telefon kadar olması bekleniyor.

Kaynak : https://liliputing.com/2021/04/lenovos-next-gaming-phone-will-have-144-hz-display-44mp-pop-up-selfie.html
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