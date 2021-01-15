Lenovo, son model oyuncu dizüstü bilgisayarı Legion 7'yi duyurdu. AMD'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Ryzen 5000 serisi işlemcilerinden güç alan dizüstü bilgisayar, ekran özellikleri ve tasarımıyla da oyuncuları mest edecek gibi görünüyor. Yenilenen Legion 7, nisan ayı itibarıyla piyasaya sürülecek.

Lenovo, oyunculara özel olarak tasarladığı yeni dizüstü bilgisayarı "Lenovo Legion 7"yi resmen duyurdu. Intel işlemci ve NVIDIA ekran kartlı Legion 7'nin AMD tabanlı bir versiyonu olarak karşımıza çıkan cihaz, sahip olduğu ekran özelliğiyle de dünyada ilk olma unvanını kazanmış oldu. Dizüstü bilgisayarın tasarımı ise her oyuncunun beğeneceği türden.

Lenovo Legion 7, 16 inç büyüklüğünde QHD çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Bu ekran boyutu ve sunulan çözünürlük, daha önce hiçbir teknoloji şirketi tarafından tercih edilmemişti. sRGB renk uzayının yüzde 100'e sahip olan ekran, düşük mavi ışık salınımı konusunda da TUV Rheinland tarafından sertifikalandırıldı. Sadece bunlarla yetinmeyen Lenovo, Legion 7'nin ekranında Dolby Vision ve VESA DisplayHDR 400 sertifikaları da tercih etti.

Karşınızda yenilenen Lenovo Legion 7

Lenovo Legion 7, NVIDIA'nın GeForce RTX 3000 serisi GPU'larını kullanıyor. Neredeyse çerçevesiz olan ekranın sahip olduğu 165 Hz tazeleme oranı, yüksek fps isteyen oyuncuları etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarın NVIDIA G-Sync desteğine sahip olduğunu, bunun da yırtılma ya da anlık fps kayıpları gibi durumların önüne geçmeye yaradığını da belirtmek gerekiyor.

Lenovo'nun yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı, AMD Ryzen 9 5900H işlemciden güç alıyor. Tam bir oyun canavarı olarak lanse edilen bu işlemciyi soğuk tutmanın zor olduğunu bilen Lenovo, özel teknolojisi "Coldfront 3.0" ile hem işlemciyi hem de SSD gibi diğer donanım parçalarını soğuk tutacağını ifade ediyor. Ayrıca bu teknoloji, yapay zeka desteği sayesinde de gereksiz güç tüketiminin önüne geçiyor.

Lenovo Legion 7'nin tasarımına baktığımızda, bu oyuncu dizüstü bilgisayarının neredeyse her yerinin ışıklı olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda oyuncular, logo, soğutucu fanlar, çerçeve ve klavye üzerinde şık diyebileceğimiz bir ışıklandırmayla karşılaşıyorlar. Üstelik bu ışıklandırma, Corsair iCUE isimli yazılım ile tamamıyla özelleştirilebiliyor. Son olarak, bu dizüstü bilgisarın bir de HD çözünürlük sunan web kamerası olduğunu söyleyelim.

Lenovo tarafından yapılan açıklamalara göre bu dizüstü bilgisayar, dünyanın her yerinde satışa sunulmayacak. Şirket yetkilileri, bazı ülkelere nisan ayında gelecek bu oyuncu dizüstü bilgisayarın ABD pazarına ise haziran ayında sunulacağını açıkladı. Böylesi özelliklere sahip bu dizüstü bilgisayara sahip olmak isteyen oyuncuların gözden çıkarmaları gereken para ise 1.700 dolar (yaklaşık 12.700 TL + vergiler) olarak açıklandı.