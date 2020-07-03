Lenovo, Oyun Telefonu İçin Yeni Tanıtım Görseli Yayınladı

Pekin merkezli teknoloji üreticisi Lenovo, bu ay tanıtılması beklenen oyun telefonu 'Legion Gaming Phone' için yeni bir tanıtım görseli yayınladı. Yayınlanan görsel, cihazın X-eksenli çift doğrusal titreşim motoruyla birlikte geleceğini ortaya koyuyor.

Lenovo’nun ‘Legion Gaming Phone’ adını verdiği yeni oyun telefonu hakkında son dönemlerde birçok farklı bilgi geliyor. Son olarak geçtiğimiz ay yaşanan bir gelişmede şirket, Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da bir görsel yayınlamış ve oyun telefonun temmuz ayında satışa sunulacağını duyurmuştu. Bugün bir tanıtım görseli daha yayınlayan Pekin merkezli firma, telefonun bazı detaylarını da paylaşmış oldu.

Yayınlanan tanıtım görseli, cihazın X eksenli çift doğrusal titreşim motoruyla geleceğini ortaya koyuyor. Marka, bu teknolojinin oyun sırasında sürükleyici bir geri bildirim sunacağını iddia ederken Lenovo Mobile China Genel Müdürü Chen Jin de bir canlı yayında bunu doğruladı. Akıllı telefonun sınırlı sayıda üretilmiş özel fanlı versiyonları olacağını da sözlerine ekleyen Jin, geri kalan detayların telefonun standart sürümüyle birlikte açıklanacağını belirtti.

Lenovo Gaming Phone neler sunacak?

Lenovo’nun geçtiğimiz ay Weibo’da yaptığı bir paylaşım sayesinde firmanın bir sonraki oyun telefonunun bu ay içerisinde tanıtılacağını biliyoruz. Akıllı telefonun tanıtım tarihi ve donanım özellikleri henüz net bir şekilde bilinmese de geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkmış bazı iddialar mevcut.

Bu iddialara göre 5G desteğiyle birlikte gelecek olan Legion Gaming Phone, gücünü Android cephesinin mevcut en güçlü yonga seti olan Snapdragon 865’ten alacak ve 90 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Yine iddialara göre akıllı telefonun ekran kısmında 6,67 inç büyüklüğünde ve 1440 x 3120 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir panel kullanıcıları karşılarken, bu ekranda 144 Hz ekran yenileme teknolojisi desteklenecek.

Kutusundan en güncel Android 10 işletim sistemiyle çıkması muhtemel olan Legion Gaming Phone ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı. İçinde bulunduğumuz temmuz ayı içerisinde tanıtılacak olan akıllı telefona dair herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.