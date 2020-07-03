YouTube Music, Kişiye Özel 4 Yeni Çalma Listesi Yayınladı

Çıkışından bu yana giderek daha iyi hale getirilen ve kullanıcı sayısında artış yaşayan YouTube Music, yeni bir yeniliğe daha kavuştu. Uygulamaya kişiye özel 4 yeni çalma listesi eklendi.

Geçtiğimiz haftalar boyunca Google’ın müzik servisi YouTube Music, Google tarafından yeni özelliklere kavuşturuldu. Yalnızca iki hafta içinde uygulamaya ‘İlgili’ sekmesi ve kaydırarak şarkı değiştirme gibi yeni birkaç özellik eklendi. Ancak bugün bir Reddit kullanıcısı tarafından yapılan paylaşıma göre Google, YouTube Music’e yeni özellikler ve yenilikler eklemeye tam hızla devam ediyor.

Reddit’te paylaşım yapan bir kullanıcı, bu kez YouTube Music’e gelecek 4 yeni çalma listesini keşfetti. Uygulamaya gelecek çalma listeleri, günümüzün en popüler müzik platformu Spotify’da ve diğer platformlarda olduğu gibi kullanıcının zevkine göre şarkılar sunacak.

Kişiye özel 4 çalma listesi eklendi:

YouTube Music’e gelen yeni çalma listeleri, ülkemizde “Karışık Rahatlama Listeniz”, “Antrenman Mix’i”, “Karışık Enerji Listeniz” ve “Konsantrasyon Mix’i” isimleriyle yer buldu. Ancak çalma listeleri henüz uygulama üzerinde gösterilmiyor. Yine de yukarıdaki çalma listelerinin isimlerine tıklayarak her bir çalma listesinin sayfasına gidebilir ve size özel oluşturulan listeyi kitaplığınıza ekleyebilirsiniz.

Uygulamaya gelen yeni kişiye özel çalma listeleri her pazartesi yeni şarkılarla güncellenecek. Bu sayede kullanıcılar, daha önce kendilerine hitap eden ancak karşılarına çıkmayan veya keşfedemedikleri sanatçıları veya parçaları listeler içinde bulabilme imkanına sahip olacaklar.

YouTube Music’e gelecek çalma listelerinin yanı sıra Google’ın önümüzdeki günlerde uygulamaya ortak çalma listeleri eklemesi de bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda uygulamaya bu konu hakkında yeni bir tuş eklenmişti ancak tuşun işlevselliği aktif hale getirilmemişti.

Müzik platformları arasında YouTube Music, rakiplerini örnek alıyor olsa da Spotify da platformda bulunan bazı özellikleri önümüzdeki zamanlarda kendisine entegre etmeyi planlıyor. Bu özelliklerden birisi de ‘Şu anda çalan’ ekranına “Video” isimli yeni bir sekme eklemek olacak.