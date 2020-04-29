Çinli tüketici elektroniği üreticisi Lenovo, bilgisayar ve akıllı telefonun ardından şimdi de elektrikli scooter üretmeye başladı. Lenovo, tek şarjla 30 km menzile sahip elektrikli scooter’ı M2’yi resmen duyurdu.

Özellikle bilgisayar sektöründe sözü geçen markalardan biri olan Lenovo, yavaş yavaş bilgisayar üreticisi sıfatından kurtularak tüketici elektroniği şirketi olmaya çalışıyormuş gibi görünüyor. Zira şirket, son olarak bir elektrikli scooter ile karşımıza çıktı.

Lenovo’nun geliştirdiği elektrikli scooter M2, resmi olarak duyuruldu ve satışa sunuldu. M2, tek şarjla 30 km yol katetmesini sağlayan gelişmiş bir pil teknolojisi ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. 350kW güç çıkışı sağlayan pil,aracın şehir içi ulaşımda yeterli menzili sunmasını sağlıyor.

Lenovo M2, tek şarjla 30 km yol katedebiliyor

Lenovo M2, kuvvetli pilinin yanında üçlü şok emme sistemi ve üçlü fren sistemine sahip. Elektrikli scooter’ın alüminyum alaşımından üretilen gövdesi, dayanıklılık göstergesi olarak IP54 sertifikasına sahip. Elektrikli scooter’ın gövdesi 120 kilograma kadar ağırlık destekliyor. Aracın kendi ağırlığı ise yaklaşık 15 kilogram.

Lenovo’nun elektrikli scooter’ı hızı, gücü ve vitesi gösteren bir LED kontrol paneline de sahip. M2’nin kullanıcıları elektrikli scooter’ın lityum pillerinin şarj durumunu WeChat uygulaması ile uzaktan da takip edebilecekler.

Lenovo’nun yayınladığı M2 görselleri, elektrikli scooter’ın gri renkli bir tasarım ile geleceğini gösteriyor. M2’nin tekerleklerinin iç kısmında ise kırmızı çizgiler göze çarpıyor. Standart bir elektrikli scooter görünümünde olan M2, ön tekerleklerinden içeri doğru katlanarak taşınabilir hale de getirilebiliyor.

Tasarımı ve tek şarjla 30 km menzil sağlaması ile dikkatleri üzerine çeken Lenovo’nun elektrikli scooter’ı M2 duyuruyla birlikte satışa da sunuldu. Lenovo M2, 282 dolar (yaklaşık 1970 lira) fiyatla raflardaki yerini aldı.