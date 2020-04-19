Lenovo, Her Bütçeye Uygun Yeni Tablet Serisini Tanıttı

Çin merkezli teknoloji devi Lenovo, tablet piyasasına çıkardığı birçok yeni cihazı duyurdu. Lenovo’nun Filipinler'de çıkardığı bu 7 yeni tablet arasında, her alım gücünden kesime hitap edecek bir cihaz bulunuyor.

Tabletler, büyük ekranları sayesinde gerek iş dünyasında gerekse günlük yaşamda çeşitli amaçlar kullanılmaya devam ediliyor. Kullanıcıların tablet ihtiyacını karşılayan da bazı firmalar bulunuyor. İşte Lenovo da bu şirketlerden bir tanesi. Çin merkezli teknoloji devi, bilgisayarların yanı sıra tablet üretimi de gerçekleştiriyor ve şirket, neredeyse her keseye uygun yeni tabletlerini Filipinler'de çıkardı. İşte Lenovo’nun yeni tabletleri ve özellikleri: Lenovo Tab V7 özellikleri: Ekran: 6,9 inç, 2160 x 1080 çözünürlük, FHD+

6,9 inç, 2160 x 1080 çözünürlük, FHD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450

Qualcomm Snapdragon 450 GPU: Adreno 506

Adreno 506 RAM: 3 GB LPDDR3

3 GB LPDDR3 Depolama: 32 GB (microSD kart ile artırılabiliyor)

32 GB (microSD kart ile artırılabiliyor) Arka kamera: 13 MP, otomatik odaklanma

13 MP, otomatik odaklanma Ön kamera: 5 MP, karışık odaklanma

5 MP, karışık odaklanma Bağlantı: 4G LTE

4G LTE İşletim sistemi: Android 9 Pie

Android 9 Pie Batarya: 5.180 mAh

5.180 mAh Ağırlık: 195 gr

195 gr Boyut: 117,9 x 86,5 x 7,89

117,9 x 86,5 x 7,89 Fiyat: 9.990 Filipin Pesosu (PHP) (1.362 TL)

9.990 Filipin Pesosu (PHP) (1.362 TL) Renk seçenekleri: Slate Black Lenovo Tab P10 özellikleri: Ekran: 10,1 inç,, 1920 x 1200 çözünürlüklü, IPS

10,1 inç,, 1920 x 1200 çözünürlüklü, IPS İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450

Qualcomm Snapdragon 450 GPU: Adreno 506

Adreno 506 RAM: 4 GB LPDDR3

4 GB LPDDR3 Depolama: 64 GB (microSD kart ile artırılabiliyor)

64 GB (microSD kart ile artırılabiliyor) Arka kamera: 8 MP, otomatik odaklanma

8 MP, otomatik odaklanma Ön kamera: 5 MP, karışık odaklanma

5 MP, karışık odaklanma Bağlantı: 4G LTE

4G LTE İşletim sistemi: Android 8 Oreo

Android 8 Oreo Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Ağırlık: 440 gr.

440 gr. Boyut: 167 x 242 x 7

167 x 242 x 7 Fiyat: 14.990 PHP (2.044 TL)

14.990 PHP (2.044 TL) Renk seçenekleri: Aurora Black, Sparkling White Lenovo Tab M10 Plus özellikleri: Ekran: 10,3 inç, 1920 x 1200 x FHD+, IPS

10,3 inç, 1920 x 1200 x FHD+, IPS İşlemci: MediaTek Helio P22

MediaTek Helio P22 GPU: IMG PowerVR GE8320

IMG PowerVR GE8320 RAM: 2 GB / 4 GB LRDDR4X

2 GB / 4 GB LRDDR4X Depolama: 32 GB, 64 GB (microSD ile artırılabiliyor)

32 GB, 64 GB (microSD ile artırılabiliyor) Arka kamera: 8 MP, otomatik odaklanma

8 MP, otomatik odaklanma Ön kamera: 5 MP, karışık odaklanma

5 MP, karışık odaklanma Bağlantı: 4G LTE

4G LTE İşletim sistemi: Android 9 Pie

Android 9 Pie Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Ağırlık: 460 gr.

460 gr. Boyut: 244,2 x 153,3 x 8,15

244,2 x 153,3 x 8,15 Fiyat: 2 GB RAM + 32 GB depolama varyantı 9.990 PHP (1.362 TL), 4 GB RAM + 64 GB depolama varyantı 14.990 PHP (2.044 TL)

2 GB RAM + 32 GB depolama varyantı 9.990 PHP (1.362 TL), 4 GB RAM + 64 GB depolama varyantı 14.990 PHP (2.044 TL) Renk seçenekleri: Iron Grey, Platinium Grey Lenovo Tab M10 özellikleri: Ekran: 10,1 inç, 1280 x 800 çözünürlüklü, HD IPS

10,1 inç, 1280 x 800 çözünürlüklü, HD IPS İşlemci: Qualcomm Snapdragon 429

Qualcomm Snapdragon 429 GPU: Adreno 504

Adreno 504 RAM: 2 GB LPDDR3

2 GB LPDDR3 Depolama: 32 GB (microSD kart ile artırılabiliyor)

32 GB (microSD kart ile artırılabiliyor) Arka kamera: 5 MP, otomatik odaklanma

5 MP, otomatik odaklanma Ön kamera: 2 MP, karışık odaklanma

2 MP, karışık odaklanma Bağlantı: 4G LTE

4G LTE İşletim sistemi: Android 8 Oreo

Android 8 Oreo Batarya: 4.850 mAh

4.850 mAh Ağırlık: 480 gr.

480 gr. Boyut: 169,2 x 243,2 x 8,45

169,2 x 243,2 x 8,45 Fiyat: 8.490 PHP (1.150 TL)

8.490 PHP (1.150 TL) Renk seçenekleri: Slate Black Lenovo Tab M8 özellikleri: Ekran: 8 inç, 1280 x 800 çözünürlüklü LCD

8 inç, 1280 x 800 çözünürlüklü LCD İşlemci: MediaTek Helio A22

MediaTek Helio A22 GPU: -

- RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB (microSD kart ile artırılabiliyor)

32 GB (microSD kart ile artırılabiliyor) Arka kamera: 5 MP, otomatik odaklanma

5 MP, otomatik odaklanma Ön kamera: 2 MP, karışık odaklanma

2 MP, karışık odaklanma Bağlantı: 4G LTE

4G LTE İşletim sistemi: Android 8 Oreo

Android 8 Oreo Batarya: 3.950 mAh

3.950 mAh Ağırlık: 305 gr.

305 gr. Boyut: 121,8 x 199,1 x 8,15

121,8 x 199,1 x 8,15 Fiyat: 7.490 PHP (1.021 TL)

7.490 PHP (1.021 TL) Renk seçenekleri: Platinium Grey, Iron Grey Lenovo Tab M7 özellikleri: Ekran: 7 inç, 1024 x 600 çözünürlüklü IPS

7 inç, 1024 x 600 çözünürlüklü IPS İşlemci: MediaTek 8321 (3G varyantı), MediaTek 8765 (4G varyantı)

MediaTek 8321 (3G varyantı), MediaTek 8765 (4G varyantı) GPU: -

- RAM: 1 GB / 2 GB

1 GB / 2 GB Depolama: 16 GB / 32 GB

16 GB / 32 GB Arka kamera: 2 MP, otomatik odaklanma

2 MP, otomatik odaklanma Ön kamera: 2 MP, karışık odaklanma

2 MP, karışık odaklanma Bağlantı: 4G LTE, 3G

4G LTE, 3G İşletim sistemi: Android 9 Pie Go Edition

Android 9 Pie Go Edition Batarya: 3.500 mAh

3.500 mAh Ağırlık: 236 gr.

236 gr. Boyut: 102,85 x 176,33 x 8,25

102,85 x 176,33 x 8,25 Fiyat: 3G + 1 GB RAM + 16 GB depolama 4.990 PHP (680 TL), 4G + 2 GB RAM + 32 GB depolama 5.990 PHP (817 TL)

3G + 1 GB RAM + 16 GB depolama 4.990 PHP (680 TL), 4G + 2 GB RAM + 32 GB depolama 5.990 PHP (817 TL) Renk seçenekleri: Onyx Black İLGİLİ HABER Çift Ekranlı Lenovo ThinkBook Plus Çin’de Satışa Çıktı Lenovo Tab E7 özellikleri: Ekran: 7 inç, 1024 x 600 çözünürlük, TN

7 inç, 1024 x 600 çözünürlük, TN İşlemci: MediaTek 8321

MediaTek 8321 GPU: -

- RAM: 1 GB

1 GB Depolama: 8 GB

8 GB Arka kamera: 2 MP, otomatik odaklanma

2 MP, otomatik odaklanma Ön kamera: 0,3 MP, karışık odaklanma

0,3 MP, karışık odaklanma Bağlantı: -

- İşletim sistemi: Android Go

Android Go Batarya: 3.500 mAh

3.500 mAh Ağırlık: 272 gr.

272 gr. Boyut: 193,2 x 110,5 x 10,35

193,2 x 110,5 x 10,35 Fiyat: 4.250 PHP (579 TL)

4.250 PHP (579 TL) Renk seçenekleri: -

Kaynak : https://www.yugatech.com/news/lenovo-launches-tablet-collection-in-the-philippines-priced/#sthash.RFWkqEjO.mEj6xvA6.dpbs

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