Lenovo, Her Bütçeye Uygun Yeni Tablet Serisini Tanıttı

Tabletler, büyük ekranları sayesinde gerek iş dünyasında gerekse günlük yaşamda çeşitli amaçlar kullanılmaya devam ediliyor. Kullanıcıların tablet ihtiyacını karşılayan da bazı firmalar bulunuyor.
İşte Lenovo da bu şirketlerden bir tanesi. Çin merkezli teknoloji devi, bilgisayarların yanı sıra tablet üretimi de gerçekleştiriyor ve şirket, neredeyse her keseye uygun yeni tabletlerini Filipinler'de çıkardı. İşte Lenovo’nun yeni tabletleri ve özellikleri:
Lenovo Tab V7 özellikleri:
- Ekran: 6,9 inç, 2160 x 1080 çözünürlük, FHD+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450
- GPU: Adreno 506
- RAM: 3 GB LPDDR3
- Depolama: 32 GB (microSD kart ile artırılabiliyor)
- Arka kamera: 13 MP, otomatik odaklanma
- Ön kamera: 5 MP, karışık odaklanma
- Bağlantı: 4G LTE
- İşletim sistemi: Android 9 Pie
- Batarya: 5.180 mAh
- Ağırlık: 195 gr
- Boyut: 117,9 x 86,5 x 7,89
- Fiyat: 9.990 Filipin Pesosu (PHP) (1.362 TL)
- Renk seçenekleri: Slate Black
Lenovo Tab P10 özellikleri:
- Ekran: 10,1 inç,, 1920 x 1200 çözünürlüklü, IPS
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450
- GPU: Adreno 506
- RAM: 4 GB LPDDR3
- Depolama: 64 GB (microSD kart ile artırılabiliyor)
- Arka kamera: 8 MP, otomatik odaklanma
- Ön kamera: 5 MP, karışık odaklanma
- Bağlantı: 4G LTE
- İşletim sistemi: Android 8 Oreo
- Batarya: 7.000 mAh
- Ağırlık: 440 gr.
- Boyut: 167 x 242 x 7
- Fiyat: 14.990 PHP (2.044 TL)
- Renk seçenekleri: Aurora Black, Sparkling White
Lenovo Tab M10 Plus özellikleri:
- Ekran: 10,3 inç, 1920 x 1200 x FHD+, IPS
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- GPU: IMG PowerVR GE8320
- RAM: 2 GB / 4 GB LRDDR4X
- Depolama: 32 GB, 64 GB (microSD ile artırılabiliyor)
- Arka kamera: 8 MP, otomatik odaklanma
- Ön kamera: 5 MP, karışık odaklanma
- Bağlantı: 4G LTE
- İşletim sistemi: Android 9 Pie
- Batarya: 5.000 mAh
- Ağırlık: 460 gr.
- Boyut: 244,2 x 153,3 x 8,15
- Fiyat: 2 GB RAM + 32 GB depolama varyantı 9.990 PHP (1.362 TL), 4 GB RAM + 64 GB depolama varyantı 14.990 PHP (2.044 TL)
- Renk seçenekleri: Iron Grey, Platinium Grey
Lenovo Tab M10 özellikleri:
- Ekran: 10,1 inç, 1280 x 800 çözünürlüklü, HD IPS
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 429
- GPU: Adreno 504
- RAM: 2 GB LPDDR3
- Depolama: 32 GB (microSD kart ile artırılabiliyor)
- Arka kamera: 5 MP, otomatik odaklanma
- Ön kamera: 2 MP, karışık odaklanma
- Bağlantı: 4G LTE
- İşletim sistemi: Android 8 Oreo
- Batarya: 4.850 mAh
- Ağırlık: 480 gr.
- Boyut: 169,2 x 243,2 x 8,45
- Fiyat: 8.490 PHP (1.150 TL)
- Renk seçenekleri: Slate Black
Lenovo Tab M8 özellikleri:
- Ekran: 8 inç, 1280 x 800 çözünürlüklü LCD
- İşlemci: MediaTek Helio A22
- GPU: -
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB (microSD kart ile artırılabiliyor)
- Arka kamera: 5 MP, otomatik odaklanma
- Ön kamera: 2 MP, karışık odaklanma
- Bağlantı: 4G LTE
- İşletim sistemi: Android 8 Oreo
- Batarya: 3.950 mAh
- Ağırlık: 305 gr.
- Boyut: 121,8 x 199,1 x 8,15
- Fiyat: 7.490 PHP (1.021 TL)
- Renk seçenekleri: Platinium Grey, Iron Grey
Lenovo Tab M7 özellikleri:
- Ekran: 7 inç, 1024 x 600 çözünürlüklü IPS
- İşlemci: MediaTek 8321 (3G varyantı), MediaTek 8765 (4G varyantı)
- GPU: -
- RAM: 1 GB / 2 GB
- Depolama: 16 GB / 32 GB
- Arka kamera: 2 MP, otomatik odaklanma
- Ön kamera: 2 MP, karışık odaklanma
- Bağlantı: 4G LTE, 3G
- İşletim sistemi: Android 9 Pie Go Edition
- Batarya: 3.500 mAh
- Ağırlık: 236 gr.
- Boyut: 102,85 x 176,33 x 8,25
- Fiyat: 3G + 1 GB RAM + 16 GB depolama 4.990 PHP (680 TL), 4G + 2 GB RAM + 32 GB depolama 5.990 PHP (817 TL)
- Renk seçenekleri: Onyx Black
Lenovo Tab E7 özellikleri:
- Ekran: 7 inç, 1024 x 600 çözünürlük, TN
- İşlemci: MediaTek 8321
- GPU: -
- RAM: 1 GB
- Depolama: 8 GB
- Arka kamera: 2 MP, otomatik odaklanma
- Ön kamera: 0,3 MP, karışık odaklanma
- Bağlantı: -
- İşletim sistemi: Android Go
- Batarya: 3.500 mAh
- Ağırlık: 272 gr.
- Boyut: 193,2 x 110,5 x 10,35
- Fiyat: 4.250 PHP (579 TL)
- Renk seçenekleri: -