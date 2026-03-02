Lenovo, Şirin mi Şirin Görünüme Sahip İşinizi Çok Kolaylaştıracak Robot "Çalışma Arkadaşı" Konseptini Tanıttı

Lenovo, MWC 2026'da birçok ürününü tanıttı. Bunlardan biri de şirin mi şirin bir görünüme sahip masa üstü bir robot olan AI Workmate konseptiydi.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Mobile World Congress 2026, Barselona’da resmen başladı. Fuara dünyanın dört bir yanından teknoloji devleri de katıldı. Son yıllarda gösterdiği çok ilginç ürünlerle bu tarz etkinliklerde öne çıkmayı başaran Lenovo da bunlardan biriydi.

Lenovo, fuarda yeni konsept ürünlerini tanıtarak yine şov yaptı. Bu ürünlerden biri “AI Workmate Concept” ismi verilen bir robot koluydu. Masa üstünde kullanılan bu robot kol, kullanıcıya farklı konularda destek sağlamayı amaçlıyor.

Karşınızda Lenovo AI Workmate konsepti

Yapay zekâ destekli bu ürün, şirket tarafından masa üstünde kullanıcıya sürekli yardımcı olabilecek ve üretkenliği artıracak bir asistan olarak tanımlanıyor. Tasarımına baktığımızda minik bir robotik kol görünümüne sahip olduğunu görebiliyoruz. Üzerinde bir ekran bulunuyor. Bu ekranda da şirin bir görünüm kazandıran gözleri var.

AI Workmate konsepti, yapay zekâ desteğiyle kullanıcıyla etkileşime girebilen bir ürün. Sesli komutlar ve fiziksel hareketlerle onu yapay zekâ asistanı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu minik robot, işlerinizde de size destek olabiliyor. Ekranın altında kamerasıyla etrafını görebiliyor. Lenovo’nun aktardığına göre notları ve belgeleri tarayabiliyor, özetler oluşturabiliyor, fikirlerinizi düzenleyip sunumlar oluşturabiliyor. Hatta yakındaki bir duvara veya masaya sunumları yansıtmanızı sağlayan projeksiyon özelliği bile var.