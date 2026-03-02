Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Lenovo, Şirin mi Şirin Görünüme Sahip İşinizi Çok Kolaylaştıracak Robot "Çalışma Arkadaşı" Konseptini Tanıttı

Lenovo, MWC 2026'da birçok ürününü tanıttı. Bunlardan biri de şirin mi şirin bir görünüme sahip masa üstü bir robot olan AI Workmate konseptiydi.

Lenovo, Şirin mi Şirin Görünüme Sahip İşinizi Çok Kolaylaştıracak Robot "Çalışma Arkadaşı" Konseptini Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Mobile World Congress 2026, Barselona’da resmen başladı. Fuara dünyanın dört bir yanından teknoloji devleri de katıldı. Son yıllarda gösterdiği çok ilginç ürünlerle bu tarz etkinliklerde öne çıkmayı başaran Lenovo da bunlardan biriydi.

Lenovo, fuarda yeni konsept ürünlerini tanıtarak yine şov yaptı. Bu ürünlerden biri “AI Workmate Concept” ismi verilen bir robot koluydu. Masa üstünde kullanılan bu robot kol, kullanıcıya farklı konularda destek sağlamayı amaçlıyor.

Karşınızda Lenovo AI Workmate konsepti

len1

Yapay zekâ destekli bu ürün, şirket tarafından masa üstünde kullanıcıya sürekli yardımcı olabilecek ve üretkenliği artıracak bir asistan olarak tanımlanıyor. Tasarımına baktığımızda minik bir robotik kol görünümüne sahip olduğunu görebiliyoruz. Üzerinde bir ekran bulunuyor. Bu ekranda da şirin bir görünüm kazandıran gözleri var.

len2

AI Workmate konsepti, yapay zekâ desteğiyle kullanıcıyla etkileşime girebilen bir ürün. Sesli komutlar ve fiziksel hareketlerle onu yapay zekâ asistanı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu minik robot, işlerinizde de size destek olabiliyor. Ekranın altında kamerasıyla etrafını görebiliyor. Lenovo’nun aktardığına göre notları ve belgeleri tarayabiliyor, özetler oluşturabiliyor, fikirlerinizi düzenleyip sunumlar oluşturabiliyor. Hatta yakındaki bir duvara veya masaya sunumları yansıtmanızı sağlayan projeksiyon özelliği bile var.

MWC

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

iPad Mini Rakibi Huawei MatePad Mini Tanıtıldı: OLED Ekran, 50 MP Kamera ve Dahası...

iPad Mini Rakibi Huawei MatePad Mini Tanıtıldı: OLED Ekran, 50 MP Kamera ve Dahası...

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Steam'de Ubisoft İndirimleri Başladı: Assassin's Creed'ler, Far Cry'lar ve Dahası...

Steam'de Ubisoft İndirimleri Başladı: Assassin's Creed'ler, Far Cry'lar ve Dahası...

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com