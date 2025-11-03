Tümü Webekno
Lenovo, Yapay Zekâ Destekli Akıllı Gözlük Tanıttı: Karşınızda AI Glasses V1!

Lenovo, AI Glasses V1 ismini verdiği yeni gözlüklerini tanıttı. Günlük kullanıma uygun rahat bir tasarımla gelen ve ekranla birlikte sunulan bu gözlükler, yapay zekâ desteğine de sahip.

Lenovo, Yapay Zekâ Destekli Akıllı Gözlük Tanıttı: Karşınızda AI Glasses V1!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok bilgisayar satan markası konumunda bulunan Lenovo, farklı kategorilerden ürünlerle de karşımıza çıkan bir markaydı. Şimdi ise şirket, “AI Glasses V1” ismini verdiği akıllı gözlüğünü Çin’de resmen tanıttı. Bu cihaz, yapay zekâ destekli bir akıllı gözlük olarak kullanıcılara sunulacak.

AI Glasses V1 isimli gözlük, günlük kullanıma rahat bir şekilde tasarlanmış. Böylece kullanıcılar tarafından konforlu bir şekilde kullanılabiliyor. Sadece 38 gram ağırlığında olduğunu belirtelim. Lenovo, 15x11 mm’lik göz mesafesi sayesinde gözlüğün burun ve kulaklardaki baskıyı azaltarak çok daha uzun süreli kullanıma imkân tanıdığını belirtmiş.

Lenovo AI Glasses V1 gözlüğü neler sunuyor?

1

Cihazda 1,8 mm kalınlığa sahip çerçeveler var. Camlarda, 2000 nite kadar tepe parlaklığı destekleyen bir ekranla geliyor. Bunlar dışında ikili mikrofon sistemi ve hoparlörler mevcut. Ellerinizi kullanmadan aramalar yapmanıza ve stereo sese erişim sağlamanıza olanak tanıyorlar.

2

Gözlük, mesajlaşma, aramaları yönetme, bildirim görüntüleme gibi birçok özelliğe sahip. Aynı zamanda yapay zekâ da büyük oranda öne çıkıyor. Cihazda gerçek zamanlı olarak kullanıcıya sesli ve görüntülü olarak rehberlik sağlayan bir yapay zekâ sistemi var. Tianxi isimli kişisel asistan kullanıcıya her konuda yardımcı olabiliyor. Ses tabanlı komutlar, gerçek zamanlı çeviri, konuşmacılar için teleprompter özelliği, istediğiniz konu hakkında yapay zekâdan anında bilgi edinme gibi birçok faydalı özellik gözlükte mevcut.

3

Lenovo’nun yeni gözlüğü şu anda yalnızca Android telefonlarla uyumlu şekilde çalışacak. Pil ömrü konusunda da bilgiler var. Teleprompter modunda** 4 saat**, çeviri modunda** 8-10 saat**, normal kullanımda ise** 2,6 saat civarı** pil ömrü sunacakmış. 40 dakikada full şarj olacağını da ekleyelim. Cihazın **fiyatı ise 562 dolar olarak açıklandı. **

Meizu, Uygun Fiyatlı Yapay Zekâ Destekli Akıllı Gözlüğü StarV Snap'i Tanıttı Meizu, Uygun Fiyatlı Yapay Zekâ Destekli Akıllı Gözlüğü StarV Snap'i Tanıttı
Yapay Zeka

