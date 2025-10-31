Meizu, Uygun Fiyatlı Yapay Zekâ Destekli Akıllı Gözlüğü StarV Snap'i Tanıttı

Meizu, yeni yapay zekâ akıllı gözlüğü StarV Snap'i duyurdu. Bu gözlük, uygun fiyata birçok özelliği sunmasıyla dikkat çekiyor.

Telefonlardan hoparlörlere kadar birçok farklı ürünle karşımıza çıkan Meizu, şimdi de yepyeni bir kategoriye giriş yaptı. Çinli teknoloji devi, giyilebilir yapay zekâ teknolojileri alanına bir akıllı gözlük tanıtarak resmen dahil oldu. Şirketin tanıttığı “yapay zekâ gözlükleri”ne StarV Snap ismi veriliyor.

Meizu’nun StarV Snap akıllı gözlükleri tıpkı Meta Ray-Ban’lar gibi günlük kullanıma uygun, hiç sırıtmayan bir tasarımla geliyor. Oldukça şık göründüklerini de söyleyebiliriz. Yani kullanıcıyı pek rahatsız etmeyecek ve aynı zamanda güzel bir görünüm sunacak.

Meizu StarV Snap yapay zekâ gözlükleri neler sunuyor?

StarV Snap gözlüklerinin yalnızca 39 gramlık ağılrığı var. Çok hafif yapısı, rahat bir kullanım vadediyor. Şirketin söylediğine göre doğru ağırlık dağılımını sağlamak için 50’den fazla ergonomik iyileştirilme sürecinden geçirilmiş ve son hâlini almış. Çerçevesi titanyum alaşımlı menteşelere, yumuşak kavisli uçlara ve gelişmiş konfor için nefes alabilen kavisli bir tasarıma sahip. Kahverengi ve siyah olmak üzere 2 farklı renk seçeneğiyle gelecek. Ayrıca optik, fotokromik, güneş gözlüğü olmak üzere değiştirilebilir cam seçenekleri olacak.

Teknik detaylara gelecek olursak cihaz, 109 derecelik görüş alanına sahip. Buna ek olarak f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP’lik ultra geniş açılı bir kamerayla geliyor. Hem dikey hem yatay görüntü alınabilen cihazda 1080p’de 40 dakikaya, 720p’de 60 dakikaya kadar kesintisizi çekim yapabiliyorsunuz. HDR, EIS sabitleme, gürültü azaltma, portre iyileştirmesi ve ufuk düzeltme gibi özelliklere de sahip.

Gözlükler, Qualcomm’un Snapdragon AR1 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB depolamayla eşleştirilmiş. Tabii ki yerleşik yapay zekâ özelliklerini de unutmamak gerek. Yerleşik yapay zekâ asistanıyla sesli bir şekilde konuşabiliyor, ondan yardım alabilyorsunuz. 12 dilde gerçek zamanlı çeviri yapılabiliyor, sorularınız yanıtlanıyor. Gözlükteki hem sesle hem de yapay zekâ tuşuyla bu özelliklere erişmek mümkün. Ayrıca gözlüğün ısısını kontrol etme, nesneleri tanımlama gibi yapay zekâ özellikleri de var.

2’li stereo hoparlör ve 4 mikrofonlu yapıya sahip Meizu StarV Snap, 3 saatlik müzik oynatma sunan pil ömrüyle geliyor. Type-C bağlantı noktasıyla şarj edilebilen cihazda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 gibi özellikler var. Android 12 ve üstü cihazlarla uyumlu çalışabilme, QR okuma gibi özelliklere sahip gözlük, Çin’de 280 dolardan satışa çıktı. Diğer ülkelere gelip gelmeyeceği belirsiz.