Lenovo'nun Yeni Dizüstü Bilgisayarı Ortaya Çıktı: Hem Çift Ekranlı Hem de Sarılabilir Ekranlı Olacak

Lenovo, CES 2026 etkinliklerinde sarılabilir ekranlı yeni bir dizüstü bilgisayar tanıtacak. Henüz konsept aşamada olan bu dizüstü bilgisayar, dikey olarak uzayacak ve maksimum ekran büyüklüğü 16 inç olacak. İşte detaylar...

Dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Lenovo, CES 2026 etkinliklerinde çok önemli bir duyuru paylaşacak gibi görünüyor. Zira sızdırılan bazı bilgilere göre şirket, bu etkinliklerde "ThinkPad Rollable XD Concept" olarak isimlendirdiği bir dizüstü bilgisayar duyuracak. Bu dizüstü bilgisayar, en çok da ekran yapısı ile dikkat çekecek.

Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı, dikey olarak uzatılabilecek bir ekrana sahip olacak. Normal kullanımda 13.3 inç boyutlu ekran, çekildiği zaman 16 inç görüntüleme alanı sunacak. Daha da ilginç olanı, ThinkPad Rollable XD Concept'in kapalı hâldeyken dışarı doğru bakan bir ekrana da ev sahipliği yapacak olması.

Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı işte böyle görünecek:

Edinilen bilgilere göre Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı, Corning Gorilla Glass Victus 2 korumasına sahip olacak. Bu durum, dizüstü bilgisayara sağlamlık kazandıracak. Ayrıca ekranın sarılabilir bölgesinin de gösterilmesini sağlayacak. Böylelikle kullanıcılar, gerçekten de ilginç bir deneyim yaşamış olacaklar.

Bu arada; Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept'in CES 2026'daki duyurusunun konsept olacağını özellikle vurgulayalım. Yani bu ürünün ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı şimdilik belirsiz.