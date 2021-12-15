Bu yılki son yarışın son turunda dünya şampiyonluğunu kaybeden Lewis Hamilton, resmen şövalye ilan edildi. Hamilton, törenin ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

Üç gün önce gerçekleşen Formula 1 2021 sezonunun final yarışında son turda şampiyonluğu Max Verstappen’e kaptıran Lewis Hamilton, bugün Birleşik Krallık’tan gelen yeni bir haberle gündeme oturdu. Ağustos 2020’de Birleşik Krallık Kraliçesi’nin Yeni Yıl Onur Listesi’nde yer alarak ‘Sir’ unvanını taşımaya başlayan Hamilton, bugün yeni bir unvana daha kavuştu.

Motorspor dünyasına adını yazdırmayı başaran 36 yaşındaki başarılı sürücü, Windsor Sarayı’nda Prens Charles tarafından şövalyelikteki en alt rütbe olan ‘Knight Bachelor’ olarak ilan edildi. Artık resmen bir şövalye olan Lewis Hamilton, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetti. Törende Hamilton’a eşlik eden kişi annesi Carmen Lockhart idi.

Hamilton, Şövalye unvanını alan 4. Formula 1 sürücüsü oldu:

Lewis Hamilton, Birleşik Krallık tarihinde şövalye unvanını taşımaya hak kazanan dördüncü Formula 1 sürücüsü oldu. Hamilton’dan önce Sir Jack Brabham, Sir Stirling Moss ve Sir Jackie Stewart da Formula 1’de mücadele ettikleri dönemde şövalyelik unvanıyla ödüllendirilmişti. Bugüne kadar 7 dünya şampiyonluğu elde eden Hamilton, bu yıl şampiyon olsaydı Formula 1 tarihinin en fazla şampiyonluğuna sahip pilotu olacaktı.

Hamilton, son turda kaybettiği şampiyonluğun ardından şu ana kadar çok az konuştu. Pilot, Sky Sports’a yaptığı açıklamada Max ve takımı Red Bull’u kutladı ve kendilerinin de bu yıl müthiş bir iş çıkardıklarını söyledi. Fabrikadaki ve pistteki herkese teşekkür eden Hamilton, bu sezonu en zor sezon olarak betimledi.