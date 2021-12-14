Sezon boyunca başarılarıyla dikkat çeken genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Abu Dhabi’de düzenlenecek olan Formula 2 sezon sonu testinde yer alacak.

Sanal pistlerde adından sıkça söz ettiren, şampiyonluklarıyla gündeme gelen genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı hayallerindeki gibi Formula 1 pilotu olma yolunda hızla ilerliyor.

Son dönemde çalışmalarının Formula 2’ye geçme yönünde olduğu konuşulan Cem Bölükbaşı, Abu Dhabi’de düzenlenecek olan Formula 2 sezon sonu testinde yer alacak.

Cem Bölükbaşı F2 testine katılacak

Bu yıl GT4 Avrupa, Avrupa Le Mans, F3 Asya ve Euroformula gibi serilerde yarışan Cem Bölükbaşı, F3 Asya dışında tüm yarışlarda podyuma çıktı ve Euroformula Open’da iki kez kazandı. Euroformula Open’da, Van Amersfoort takımında yarışan Bölükbaşı'nın Formula 2’de yarışmak üzere çalıştığı biliniyordu. Gelecekte Formula 1 yarışlarına girmeyi hedefleyen genç sporcu, sezon boyunca tecrübeli rakiplerine karşı güçlü bir performans sergiledi.

Son yıllarda başarılarıyla sık sık adından söz ettiren Cem Bölükbaşı'nın ekibi Van Amersfoort’un gelecek yıl HWA’nın yerini alacağı ve F2’ye gireceği açıklandı. Milli sporcumuz Cem Bölükbaşı, Formula 2 sezon sonu testlerine katılacağını Twitter hesabından “Formula 2 sezon sonu testlerinde ben de varım!! Destekleriniz için teşekkürler, daha yeni başlıyoruz” notuyla duyurdu.