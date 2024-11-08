Lexus, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Markanın otomobilleri oldukça şık ancak fiyatlarıyla can sıkıyorlar.

Japon otomobil devi Toyota'nın premium markası Lexus, Türkiye'de yoğun ilgi görüyor. Lexus otomobiller hem özellikleriyle hem de tasarımlarıyla zenginlere hitap etmeyi başarıyorlar.

Peki Lexus'un Türkiye'deki güncel fiyat listesi ne durumda? Bu haberimizde, Lexus'un Kasım 2024 boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatları Lexus'un resmî internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Lexus fiyatları - Kasım 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı LBX 2.050.000 TL RZ 450e 3.500.000 TL NX 4.800.000 TL RX 5.450.000 TL ES 6.526.000 TL LM 11.790.000 TL LS 16.500.000 TL

LBX fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L, Hibrit Elegant, Otomatik 2.050.000 TL 1.5L, Hibrit Emotion, Otomatik 2.110.000 TL 1.5L, Hibrit Relax, Otomatik 2.300.000 TL 1.5L, Hibrit Cool, Otomatik 2.375.000 TL

RZ 450e fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 230 kW, Elektrikli Exclusive, Otomatik 3.500.000 TL

NX fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L 4x4, Fişli Hibrit Executive, Otomatik 4.800.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Business Plus, Otomatik 5.745.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Executive, Otomatik 6.026.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Exclusive, Otomatik 6.560.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit F Sport, Otomatik 6.610.000 TL

RX fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L 4x4, Fişli Hibrit Executive, Otomatik 5.450.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Executive, Otomatik 7.450.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit F Sport Design, Otomatik 7.705.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Exclusive, Otomatik 8.030.000 TL 2.4L 4x4 Performans, Hibrit F Sport, Otomatik 8.885.000 TL

ES fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L, Hibrit Business Plus, Otomatik 6.526.000 TL 2.5L, Hibrit Executive, Otomatik 6.981.000 TL 2.5L, Hibrit Exclusive, Otomatik 7.747.000 TL

LM fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L, Hibrit 7 Koltuklu, Otomatik 11.790.000 TL 2.5L, Hibrit 4 Koltuklu, Otomatik 13.990.000 TL

LS fiyatları - Kasım 2024