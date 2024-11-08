Japon otomobil devi Toyota'nın premium markası Lexus, Türkiye'de yoğun ilgi görüyor. Lexus otomobiller hem özellikleriyle hem de tasarımlarıyla zenginlere hitap etmeyi başarıyorlar.
Peki Lexus'un Türkiye'deki güncel fiyat listesi ne durumda? Bu haberimizde, Lexus'un Kasım 2024 boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatları Lexus'un resmî internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Lexus fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|LBX
|2.050.000 TL
|RZ 450e
|3.500.000 TL
|NX
|4.800.000 TL
|RX
|5.450.000 TL
|ES
|6.526.000 TL
|LM
|11.790.000 TL
|LS
|16.500.000 TL
LBX fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5L, Hibrit
|Elegant, Otomatik
|2.050.000 TL
|1.5L, Hibrit
|Emotion, Otomatik
|2.110.000 TL
|1.5L, Hibrit
|Relax, Otomatik
|2.300.000 TL
|1.5L, Hibrit
|Cool, Otomatik
|2.375.000 TL
RZ 450e fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|230 kW, Elektrikli
|Exclusive, Otomatik
|3.500.000 TL
NX fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|2.5L 4x4, Fişli Hibrit
|Executive, Otomatik
|4.800.000 TL
|2.5L 4x4, Hibrit
|Business Plus, Otomatik
|5.745.000 TL
|2.5L 4x4, Hibrit
|Executive, Otomatik
|6.026.000 TL
|2.5L 4x4, Hibrit
|Exclusive, Otomatik
|6.560.000 TL
|2.5L 4x4, Hibrit
|F Sport, Otomatik
|6.610.000 TL
RX fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|2.5L 4x4, Fişli Hibrit
|Executive, Otomatik
|5.450.000 TL
|2.5L 4x4, Hibrit
|Executive, Otomatik
|7.450.000 TL
|2.5L 4x4, Hibrit
|F Sport Design, Otomatik
|7.705.000 TL
|2.5L 4x4, Hibrit
|Exclusive, Otomatik
|8.030.000 TL
|2.4L 4x4 Performans, Hibrit
|F Sport, Otomatik
|8.885.000 TL
ES fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|2.5L, Hibrit
|Business Plus, Otomatik
|6.526.000 TL
|2.5L, Hibrit
|Executive, Otomatik
|6.981.000 TL
|2.5L, Hibrit
|Exclusive, Otomatik
|7.747.000 TL
LM fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|2.5L, Hibrit
|7 Koltuklu, Otomatik
|11.790.000 TL
|2.5L, Hibrit
|4 Koltuklu, Otomatik
|13.990.000 TL
LS fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|3.5L 4x4, Hibrit
|Exclusive, Otomatik
|16.500.000 TL